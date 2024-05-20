Масштабное отключение воды, ущерб от паводка и затопленные улицы. Омск сегодня

Сегодня, 20 мая, губернатор Виталий Хоценко обозначил ущерб, который получил затопленный Усть-Ишимский район. Глава региона отметил, что комиссия приступит к оценке ущерба после сходы воды. Кроме того, во время разлива рек не только жилые постройки, но и дороги, социальные учреждения, а именно три ФАПа, две школы и детский сад.