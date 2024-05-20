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Масштабное отключение воды, ущерб от паводка и затопленные улицы. Омск сегодня

20 мая 2024, 14:55
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Стало известно, какие омские дома останутся без воды в сезон отключений

С 21 мая в Омске начнется сезон отключения горячей воды, первыми без ресурса останутся жители Центрального округа. Отключения будут проходить в несколько этапов: с 21 мая по 3 июня, с 4 июня по 17 июня и с 5 июня по 10 июня, после чего, в августе, начнется отключение городских ТЭЦ.

В Омске сотни домов останутся без горячей воды. Публикуем список адресов
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Новость №2. Губернатор Омской области сообщил, когда восстановят затопленный Усть-Ишим

Сегодня, 20 мая, губернатор Виталий Хоценко обозначил ущерб, который получил затопленный Усть-Ишимский район. Глава региона отметил, что комиссия приступит к оценке ущерба после сходы воды. Кроме того, во время разлива рек не только жилые постройки, но и дороги, социальные учреждения, а именно три ФАПа, две школы и детский сад.

Ущерб пока не оценить. В Усть-Ишиме от затопления пострадали дома, дороги и две школы
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Новость №3. Омичи пожаловались на затопленные улицы после ночного ливня

Сегодня ночью в Омске прошел ливень, с его последствиями столкнулись жители разных районов города. Так, «потоп» случился на улице Манякина в Чкаловском поселке, улице Бородина в микрорайоне «Заозерный», 21-й Амурской и других участках. С раннего утра с последствиями мощного дождя боролись специалисты УДХБ.

Затопленный город. Какие улицы Омска больше всего пострадали от ночного ливня
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