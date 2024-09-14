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Posted 14 сентября, 08:50

Published 14 сентября, 08:50

Modified 14 сентября, 09:35

Updated 14 сентября, 09:35

Из-за сильных дождей в Омской области погибло 200 тысяч га посевов

В Омской области из-за дождей погибло около 200 тысяч га посевов

14 сентября 2024, 08:50
Фото: 1MI

Из-за сильных дождей в Омской области погибло 200 тысяч га посевов

Министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа рассказал, что в этом году у аграриев региона погибло около 200 тысяч га посевов. При этом урожайность культур сохраняется на достаточно высоком уровне.

Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа рассказал, что из-за сильных дождей в регионе погибло около 200 тысяч га посевов. Напомним, что сейчас в 13 районах продолжает действовать режим ЧС из-за переувлажнения почвы.

«Сейчас предварительный ущерб от дождей трудно оценить. Руководители хозяйств только начинают обращаться в страховую компанию, но гибель посевов где-то в пределах 200 тыс. га», — передает слова министра ТАСС.

При этом, как подчеркнул Дрофа, урожайность культур сохраняется на достаточно высоком уровне, однако сильная влажность негативно сказывается на качестве зерна.

Обильные дожди также стали причиной позднего старта уборочной кампании. Омский фермер Олег Шагаев рассказал, что в этом году работы начались почти на месяц позже положенного.

«Слишком влажная почва была, техника не могла работать. Если нормальная погода сохранится, то все более-менее нормально будет. Но качество уже пострадало, колосья стали прорастать прямо в поле», — отметил Шагаев.
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