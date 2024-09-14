В Омской области из-за дождей погибло около 200 тысяч га посевов

Из-за сильных дождей в Омской области погибло 200 тысяч га посевов

Министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа рассказал, что в этом году у аграриев региона погибло около 200 тысяч га посевов. При этом урожайность культур сохраняется на достаточно высоком уровне.