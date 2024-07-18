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Новый нападающий «Авангарда», рекорд по осадкам и дефицит учителей. Омск сегодня

18 июля 2024, 14:20
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В предстоящем сезоне в «Авангарде» появится новый нападающий

Генеральный директор омского «Авангарда» Герман Чистяков сообщил, что в предстоящем сезоне в клуб перейдет новый нападающий, но его имя пока держится в секрете. Также продолжается работа над усилениями на других позициях. Напомним, что команду пополнили пять новых игроков: Линден Вей, Коул Касселс, Александр Яремчук, Егор Манин, Александр Перевалов.

Гендиректор «Авангарда» сообщил, что в команде появится еще один нападающий
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Новость №2. За прошедшие сутки в Омске выпала двухмесячная норма осадков

17 июля в областном центре выпало 174% месячной нормы осадков — 92 мм, борьба с последствиями непогоды продолжается до сих пор. Синоптики сообщили, что этот показатель обновил исторический максимум, который был установлен в 2006 году и составлял 19,1 мм. Сейчас в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.

Перекрыли 18-летний рекорд. За сутки в Омске выпала двухмесячная норма осадков
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Новость №3. В школах и детских садах Омска не досчитались больше тысячи педагогов

В департаменте образования рассказали, что в городских школах не хватает больше тысячи педагогов. Дефицит возник среди учителей математики (120 открытых вакансий), русского языка и литературы (95 вакансий), английского языка (81 вакансия), начальных классов (78 вакансий) и других. В детских садах же открыты вакансии для 196 воспитателей и 98 нянечек.

Возник дефицит. В омских школах и детсадах не хватает больше тысячи учителей
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