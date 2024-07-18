Новый нападающий «Авангарда», рекорд по осадкам и дефицит учителей. Омск сегодня

Генеральный директор омского «Авангарда» Герман Чистяков сообщил, что в предстоящем сезоне в клуб перейдет новый нападающий, но его имя пока держится в секрете. Также продолжается работа над усилениями на других позициях. Напомним, что команду пополнили пять новых игроков: Линден Вей, Коул Касселс, Александр Яремчук, Егор Манин, Александр Перевалов.