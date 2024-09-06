«Нужно было сеять рис». В Тарском районе Омской области ввели режим ЧС из-за осадков

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:51
В Тарском районе Омской области ввели режим ЧС муниципального характера из-за сильных осадков. Дожди переувлажнили почву, по этой причине аграрии не могут вывести комбайны на жатву.
«Сейчас уборочные работы крайне затруднены из-за непрерывных дождей и переувлажнения почвы. Упущено из-за непогоды время на заготовку кормов. На 5 сентября район от плановых показателей обеспечен на 68,4% сочными кормами и на 82,1% — сеном, — рассказала председатель Комитета по сельскому хозяйству Елена Шанаурова изданию „Тарское Прииртышье“.
Хлеборобы иронично замечают, что в этом году нужно было сеять рис — настолько много воды в населенных пунктах района.
Напомним, что вчера режим повышенной готовности объявили в селах Ульяновка и Морозовка Омского района и ряде СНТ микрорайона Осташково. Причиной стало подтопление территорий в районе золоотвала.