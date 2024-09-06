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В Тарском районе Омской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей

«Нужно было сеять рис». В Тарском районе Омской области ввели режим ЧС из-за осадков

6 сентября 2024, 07:48
Фото: 1MI

В Тарском районе Омской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей

Обильные дожди в Тарском районе сильно затрудняют уборочные работы. Аграрии не могут вывести комбайны на жатву, упущено время на заготовку кормов.

В Тарском районе Омской области ввели режим ЧС муниципального характера из-за сильных осадков. Дожди переувлажнили почву, по этой причине аграрии не могут вывести комбайны на жатву.

«Сейчас уборочные работы крайне затруднены из-за непрерывных дождей и переувлажнения почвы. Упущено из-за непогоды время на заготовку кормов. На 5 сентября район от плановых показателей обеспечен на 68,4% сочными кормами и на 82,1% — сеном, — рассказала председатель Комитета по сельскому хозяйству Елена Шанаурова изданию „Тарское Прииртышье“.

Хлеборобы иронично замечают, что в этом году нужно было сеять рис — настолько много воды в населенных пунктах района. ​​​​​​​

Напомним, что вчера режим повышенной готовности объявили в селах Ульяновка и Морозовка Омского района и ряде СНТ микрорайона Осташково. Причиной стало подтопление территорий в районе золоотвала.

В омских селах и СНТ ввели режим повышенной готовности из-за подтопления
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Режим ЧС#Дождь#Дожди#Чс#Сильный дождь#Мощные дожди
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В омских селах и СНТ ввели режим повышенной готовности из-за подтопления
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