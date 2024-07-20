Будет проверка. Затопленные дома в Омске привлекли внимание прокуроров

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Прокурор Омска Павел Попов и мэр Сергей Шелест выехали в Кировский округ, где после мощного ливня оказались затопленными придомовые территории и жилые дома. Кроме того, на подъем уровня воды повлияли проблемы с работой сетей водоснабжения в микрорайоне.
Правоохранители оценили ход ликвидации аварийной ситуации и обсудили, как будет проходить возмещение ущерба местным жителям. Сейчас прокуратура проводит проверку по факту подтоплений, в ходе нее будет дана оценка действиям должностных лиц.
Напомним, что в Немецком поселке из-за обилия воды начал работать пункт временного размещения, сейчас в нем находятся 10 человек.