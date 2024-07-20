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Updated Сегодня, 06:56

Прокуратура заинтересовалась подтоплением домов после ливня в Омске

Будет проверка. Затопленные дома в Омске привлекли внимание прокуроров

20 июля 2024, 06:56
Фото: Прокуратура Омской области

Прокуратура заинтересовалась подтоплением домов после ливня в Омске

Прокурор города Павел Попов и мэр Сергей Шелест выехали в Кировский округ, где после мощного ливня затопило придомовые территории и частные дома.

Прокурор Омска Павел Попов и мэр Сергей Шелест выехали в Кировский округ, где после мощного ливня оказались затопленными придомовые территории и жилые дома. Кроме того, на подъем уровня воды повлияли проблемы с работой сетей водоснабжения в микрорайоне.

Правоохранители оценили ход ликвидации аварийной ситуации и обсудили, как будет проходить возмещение ущерба местным жителям. Сейчас прокуратура проводит проверку по факту подтоплений, в ходе нее будет дана оценка действиям должностных лиц.

Напомним, что в Немецком поселке из-за обилия воды начал работать пункт временного размещения, сейчас в нем находятся 10 человек.

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