Будет проверка. Затопленные дома в Омске привлекли внимание прокуроров

Прокурор Омска Павел Попов и мэр Сергей Шелест выехали в Кировский округ, где после мощного ливня оказались затопленными придомовые территории и жилые дома. Кроме того, на подъем уровня воды повлияли проблемы с работой сетей водоснабжения в микрорайоне.