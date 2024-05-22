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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:26

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Ослепление лазером, антибиотики в мясе и экстремальный ливень. Омск сегодня

22 мая 2024, 14:26
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Экипаж самолета, следовавшего из Москвы в Омск, пытались ослепить лазерным лучом

Пилотов самолета, летевшего из Москвы в Омск, пытались ослепить лазером. Инцидент произошел в 35 километрах к востоку от Москвы. Неизвестные направили на пилотов самолета АО «Авиакомпания Победа» лазер синего цвета. К счастью, несмотря на это, посадка прошла успешно.

Лучи синего цвета. Пилотов рейса Москва — Омск пытались ослепить лазерным лучом
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Новость №2. В омском мясе и молоке нашли кишечную палочку и остатки антибиотиков

Во время проверок сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили в 14 пробах мяса и мясной сальмонеллу, листерию, бактерии группы кишечной палочки, а также повышенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Кроме того, в 11 образцах молока и молочной продукции также нашли кишечную палочку и остатки антибиотиков.

Антибиотики, кишечная палочка и сальмонелла: что нашли в омском молоке и мясе
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Новость №3. В Омске прошел мощный ливень и град

Сегодня вечером в Омске прошел мощный ливень, в некоторых районах к нему добавились град и штормовой ветер. Резкое изменение погоды стало причиной образования пробок в час-пик. Наиболее сложная дорожная ситуация во время дождя наблюдалась в центре Омска.

Гроза, град и радуга. Вечером среды Омск накрыл мощный ливень
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