Ослепление лазером, антибиотики в мясе и экстремальный ливень. Омск сегодня

Во время проверок сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили в 14 пробах мяса и мясной сальмонеллу, листерию, бактерии группы кишечной палочки, а также повышенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Кроме того, в 11 образцах молока и молочной продукции также нашли кишечную палочку и остатки антибиотиков.