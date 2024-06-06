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Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

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Updated Сегодня, 08:50

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Прогнозы оправдались. Омск накрыл мощный дождь и ветер

6 июня 2024, 08:50
Фото: Изображение Midjourney
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Сегодня днем Омск накрыл мощный дождь и ветер

На сегодняшний день синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозировали обильные осадки, усиление ветра и град.

Сегодня, 6 июня, во второй половине дня Омск накрыл мощный ливень, вчера такое изменение погоды прогнозировали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Обильные осадки заметили жители центра, Нефтяников, Чкаловского поселка и других районов города.

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Видео: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Видео: Изображение Midjourney

Напомним, что синоптики сделали прогноз погоды в Омской области на ближайший месяц. После сильных дождей и сильного ветра, которые продержатся в регионе еще несколько дней, осадки прекратятся до 17 июня. С 10 по 16 июня температура воздуха будет колебаться в пределах от +20 до +23 градусов.

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