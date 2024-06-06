Прогнозы оправдались. Омск накрыл мощный дождь и ветер

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Сегодня, 6 июня, во второй половине дня Омск накрыл мощный ливень, вчера такое изменение погоды прогнозировали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Обильные осадки заметили жители центра, Нефтяников, Чкаловского поселка и других районов города.
Напомним, что синоптики сделали прогноз погоды в Омской области на ближайший месяц. После сильных дождей и сильного ветра, которые продержатся в регионе еще несколько дней, осадки прекратятся до 17 июня. С 10 по 16 июня температура воздуха будет колебаться в пределах от +20 до +23 градусов.