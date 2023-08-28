Омские дорожники начали спасать город от потопа после двухдневного дождя

На сегодняшний день откачено уже 440 кубометров дождевой воды, но это еще не конец. Сейчас активно ведутся работы в Амурском поселке, Ленинском и Советском округах. Специалисты во всех районах города проверяют состояние мест подтоплений, а также очищают канализацию перед дождливым сезоном.