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Омские дорожники начали спасать город от потопа после двухдневного дождя

28 августа 2023, 10:17
Фото: 1MI
Иллюстрация

С омских улиц после двухдневного дождя откачали больше 400 кубометров воды

Администрация города рассказала, что после ливней в Омске откачали более 400 кубометров воды.

Из-за плохой погоды на прошедших выходных с улиц города приходится откачивать кубометры воды. Откачкой с мест подтоплений занимаются дорожные службы БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

На сегодняшний день откачено уже 440 кубометров дождевой воды, но это еще не конец. Сейчас активно ведутся работы в Амурском поселке, Ленинском и Советском округах. Специалисты во всех районах города проверяют состояние мест подтоплений, а также очищают канализацию перед дождливым сезоном.

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#Омск#Потоп#Новости#Вода#Дождь#Дожди#Ливень#Анастасия Баянова#Сильный дождь
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