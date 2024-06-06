Не проехать. Какие участки Омска сильнее всего затопило во время ливня

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Сегодня днем в Омске прошел мощный ливень, на некоторых участках борьба с его последствиями продолжается до сих пор. Один из них — улица Туполева на Левом берегу, сейчас проезжая часть там выглядит вот так:
Похожая ситуация наблюдается и на улице Дмитриева, здесь вода покрыла проезжую часть почти полностью.
С последствиями непогоды столкнулись и жители Нефтяников, там под воду ушла улица Малиновского.
«Вот такое море, море Малиновского, приглашаем на летний сезон, бесплатно…» — иронично отметил автор публикации в паблике «ЧП Омск».
В Нефтяниках от дождя пострадала и улица Пригородная, если точнее, придомовая территория строения №21.
«Каждый год топит двор, ливневка не справляется», — рассказал местный житель в сообществе «Инцидент Омск».
Потоп также случился на улице 2-й Кольцевой. По словам местных, обилие воды после дождя на участке наблюдается систематически.
«За 5 лет уже размыло весь асфальт», — рассказал омич в телеграм канале «Новости Омска и области».
Дождевая вода затопила и другие участки города, среди них улицы Красный Путь и Ленина. Сейчас на пострадавших от ливня участках работают бригады УДХБ.