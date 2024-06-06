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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Стало известно, какие омские улицы сильнее всего затопило после дождя

Не проехать. Какие участки Омска сильнее всего затопило во время ливня

6 июня 2024, 13:57
Фото: gorod55.ru

Стало известно, какие омские улицы сильнее всего затопило после дождя

Сегодня днем в Омске прошел мощный ливень, из-за него под воду ушли многие участки города. В материале Города55 — какие улицы пострадали от воды больше всего.

Сегодня днем в Омске прошел мощный ливень, на некоторых участках борьба с его последствиями продолжается до сих пор. Один из них — улица Туполева на Левом берегу, сейчас проезжая часть там выглядит вот так:

Фото: gorod55.ru

Похожая ситуация наблюдается и на улице Дмитриева, здесь вода покрыла проезжую часть почти полностью.

Фото: gorod55.ru

С последствиями непогоды столкнулись и жители Нефтяников, там под воду ушла улица Малиновского.

«Вот такое море, море Малиновского, приглашаем на летний сезон, бесплатно…» — иронично отметил автор публикации в паблике «ЧП Омск».
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Скриншот
Фото: «ЧП Омск»

В Нефтяниках от дождя пострадала и улица Пригородная, если точнее, придомовая территория строения №21.

«Каждый год топит двор, ливневка не справляется», — рассказал местный житель в сообществе «Инцидент Омск».
Фото: «Инцидент Омск»

Потоп также случился на улице 2-й Кольцевой. По словам местных, обилие воды после дождя на участке наблюдается систематически.

«За 5 лет уже размыло весь асфальт», — рассказал омич в телеграм канале «Новости Омска и области».
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Скриншот
Фото: «Новости Омск и области»

Дождевая вода затопила и другие участки города, среди них улицы Красный Путь и Ленина. Сейчас на пострадавших от ливня участках работают бригады УДХБ.

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