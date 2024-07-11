Держат на контроле. Дорожные службы Омска начали ликвидировать последствия ливня

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В мэрии Омска рассказали, что дорожные службы города приступили к ликвидации последствий ливня и урагана. Специалисты также продолжают принимать обращения от омичей и следить за местами потенциальных подтоплений. Сейчас бригады спецтехники выходят на наиболее проблемные адреса.
Кроме того, из-за сильного ветра на некоторых участках упали ветки деревьев, бригады УДХБ оперативно убирают те из них, которые мешают движению транспортных средств.
«Просим омичей набраться терпения, на многих участках вода скапливается из-за большого объема осадков, выпадающих за небольшой промежуток времени. Проблемные участки будут внесены в планы по откачке на ближайшее время», — обратились к горожанам в администрации.
Напомним, что омичи могут сообщать о подтоплениях дорожной сети по номеру ЕДДС города: 78-78-78, а также в диспетчерскую службу УДХБ: 31-74-82. Диспетчерские службы также работают в отдельных округах, их номера на карточке: