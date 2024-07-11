Держат на контроле. Дорожные службы Омска начали ликвидировать последствия ливня

В мэрии Омска рассказали, что дорожные службы города приступили к ликвидации последствий ливня и урагана. Специалисты также продолжают принимать обращения от омичей и следить за местами потенциальных подтоплений. Сейчас бригады спецтехники выходят на наиболее проблемные адреса.