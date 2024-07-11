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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

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Держат на контроле. Дорожные службы Омска начали ликвидировать последствия ливня

11 июля 2024, 12:56
Фото: Изображение Midjourney
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Дорожные службы города приступили к ликвидации последствий ливня и урагана, продолжается контроль за местами потенциальных подтоплений.

В мэрии Омска рассказали, что дорожные службы города приступили к ликвидации последствий ливня и урагана. Специалисты также продолжают принимать обращения от омичей и следить за местами потенциальных подтоплений. Сейчас бригады спецтехники выходят на наиболее проблемные адреса.

Кроме того, из-за сильного ветра на некоторых участках упали ветки деревьев, бригады УДХБ оперативно убирают те из них, которые мешают движению транспортных средств.

«Просим омичей набраться терпения, на многих участках вода скапливается из-за большого объема осадков, выпадающих за небольшой промежуток времени. Проблемные участки будут внесены в планы по откачке на ближайшее время», — обратились к горожанам в администрации.

Напомним, что омичи могут сообщать о подтоплениях дорожной сети по номеру ЕДДС города: 78-78-78, а также в диспетчерскую службу УДХБ: 31-74-82. Диспетчерские службы также работают в отдельных округах, их номера на карточке:

Фото: Мэрия Омска
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