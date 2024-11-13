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Шайба

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Ноябрь
Две пропущенные шайбы за 13 секунд и перестрелка в 3 периоде. Как сыграл «Авангард»
13 ноября, 16:01
Октябрь
Победа в овертайме. Омский «Авангард» одолел действующего чемпиона
27 октября, 13:23
«Игра с сумасшедшим сценарием»: главный тренер «Авангарда» — о поражении «Спартаку»
18 октября, 05:11
Омский «Авангард» обыграл на выезде челябинский «Трактор» со счетом 3:1
14 октября, 16:16
Сентябрь
Седьмое поражение. «Авангард» уступил «Трактору» со счетом 2:4
27 сентября, 16:24
«Авангард» в упорной борьбе проиграл «Локомотиву» и продлил серию неудач
25 сентября, 18:52
Это не PlayStation. Тренер «Авангарда» Звягин рассказал о причинах поражения «Амуру»
12 сентября, 04:07
«Авангард» пропустил быструю шайбу, но смог обыграть «Нефтехимик»
7 сентября, 03:19
Май
«Скромная» компенсация. Омский «Авангард» заплатил за переход Дица ровно 1000 рублей
24 мая, 05:31
Март
«Авангард» перевернул игру с ног на голову и сравнял счет в серии с «Локомотивом»
У омичей шайбы забросили Игорь Мартынов, Семен Чистяков и Николай Прохоркин.
28 марта, 18:38
Пересилили себя: тренер «Авангарда» Звягин рассказал о победе над «Локомотивом»
«Ястребы» обыграли «железнодорожников» со счетом 4:2, хотя первый период у омичей выдался провальным.
26 марта, 18:40
Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ
В девяти матчах форвард забросил восемь шайб. Каждый пятый бросок по воротам от Рида Буше завершался голом.
25 марта, 10:35
Кровавый теракт, трудности «Авангарда» и маршруты Левобережья. Главные темы недели
Воскресенье уже наступило — а значит и еженедельный дайджест «громких» тем недели снова здесь.
24 марта, 11:28
Нужно больше бросать: тренер «Авангарда» Звягин — о поражении «Локомотиву»
«Ястребы» уступили ярославцам — 1:3. С таким же счетом омская команда проигрывает в серии.
22 марта, 19:33
«Авангард» сделал подарок ребенку, которому на матче в голову прилетела шайба
В клубе рассказали подробности инцидента и успокоили, что юный омич не получил серьезных травм, так как шайба прошла по касательной.
20 марта, 08:44
Юному болельщику «Авангарда» во время матча в голову прилетела шайба
Мальчику оказали помощь, после чего он вернулся на трибуну.
19 марта, 04:44
Обидное и неприятное поражение: тренер «Авангарда» — о первом матче с «Локомотивом»
Игра закончилась со счетом 1:2 во втором овертайме.
16 марта, 16:31
Ставка на первую игру: тренер «Авангарда» — о готовности к серии с «Локомотивом»
В сезоне-2023/2024 команды встречались два раза. В октябре «ястребы» на домашнем льду победили 4:1, а в январе уступили в гостях с таким же счетом.
15 марта, 08:30
«Авангард» всухую обыграл «Ладу» и оформил путевку в следующий раунд плей-офф
9 марта, 12:50
«Авангард» на выезде обыграл «Ладу» и ведет в первом раунде плей-офф со счетом 3:0
Первая игра в Тольятти завершилась со счетом 3:1. У «ястребов» дубль оформил Рид Буше, также шайбу забросил Валентин Пьянов.
5 марта, 17:27

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