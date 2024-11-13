Ставка на первую игру: тренер «Авангарда» — о готовности к серии с «Локомотивом»

В сезоне-2023/2024 команды встречались два раза. В октябре «ястребы» на домашнем льду победили 4:1, а в январе уступили в гостях с таким же счетом.