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Даррен Диц

«Скромная» компенсация. Омский «Авангард» заплатил за переход Дица ровно 1000 рублей

24 мая 2024, 05:31
Фото: ХК «Авангард»
Даррен Диц

Омский «Авангард» заплатил за переход Дица из ЦСКА ровно тысячу рублей

«Авангард» подписал двухлетний контракт с 30-летним хоккеистом Дарреном Дицем, который ранее играл за ЦСКА. В соответствии с правилами КХЛ, за переход этого игрока московский клуб получил от «Авангарда» денежную компенсацию в размере одной тысячи рублей.

«Авангард» заключил двухлетний контракт с тридцатилетним хоккеистом Дарреном Дицем. До этого он выступал за ЦСКА, но в результате обмена перешел в омский клуб. За этот переход московский клуб получил от омичей «скромную» компенсацию, как того требуют правила КХЛ. По информации Metaratings, за переход спортсмена «Авангард» выплатил ЦСКА компенсацию в размере одной тысячи рублей.

Отметим, что еще в начале мая стало известно о переходе игрока в ХК «Авангард». Однако из-за формальностей официальная информация была опубликована лишь на прошлой неделе, когда защитник уже прибыл в Омск.

Напомним, когда Даррен Диц вышел из аэропорта, он сразу же попал в неловкую ситуацию. Он не заметил мальчика, который протянул ему руку для рукопожатия. Хоккеист очень расстроился из-за этого и сразу же записал видео, в котором извинился перед ребенком. Позже он встретился с мальчиком и подарил ему шайбу со своим автографом и кепку с символикой «Авангарда».

Омский «Авангард» заключил контракт с экс-защитником ЦСКА Дарреном Дицем
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