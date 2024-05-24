«Скромная» компенсация. Омский «Авангард» заплатил за переход Дица ровно 1000 рублей

Напомним, когда Даррен Диц вышел из аэропорта, он сразу же попал в неловкую ситуацию. Он не заметил мальчика, который протянул ему руку для рукопожатия. Хоккеист очень расстроился из-за этого и сразу же записал видео, в котором извинился перед ребенком. Позже он встретился с мальчиком и подарил ему шайбу со своим автографом и кепку с символикой «Авангарда».