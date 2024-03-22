Нужно больше бросать: тренер «Авангарда» Звягин — о поражении «Локомотиву»

Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
Врио главного тренера омского «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал поражение от «Локомотива» в четвертом матче ¼ финала. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу ярославцев.
«По картинке, мне кажется, это была лучшая наша игра в этой серии. Больше держали шайбу. Может быть, передерживали где-то. Моменты, которые возникали у соперника, были из-за наших технических ошибок. Нужно больше бросать», — рассказал тренер на послематчевой пресс-конференции.
«Ястребы» уступают в серии со счетом 1:3. Пятая игра пройдет в воскресенье, 24 марта, на льду G-Drive Арены.
«Едем в Омск с единственной мыслью, чтобы вернуться в Ярославль», — добавил Сергей Звягин.