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Тренер «Авангарда» Звягин прокомментировал поражение «Локомотиву»

Нужно больше бросать: тренер «Авангарда» Звягин — о поражении «Локомотиву»

22 марта 2024, 19:33
Фото: ХК Авангард

Тренер «Авангарда» Звягин прокомментировал поражение «Локомотиву»

«Ястребы» уступили ярославцам — 1:3. С таким же счетом омская команда проигрывает в серии.

Врио главного тренера омского «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал поражение от «Локомотива» в четвертом матче ¼ финала. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу ярославцев.

«По картинке, мне кажется, это была лучшая наша игра в этой серии. Больше держали шайбу. Может быть, передерживали где-то. Моменты, которые возникали у соперника, были из-за наших технических ошибок. Нужно больше бросать», — рассказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

«Ястребы» уступают в серии со счетом 1:3. Пятая игра пройдет в воскресенье, 24 марта, на льду G-Drive Арены.

«Едем в Омск с единственной мыслью, чтобы вернуться в Ярославль», — добавил Сергей Звягин.
На грани вылета. Омский «Авангард» уступил «Локомотиву» в четвертом матче
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#Спорт#Авангард#Омск#Шайба#Игра#Поражение#Евгений Игишев#Локомотив#Мотивация#Серия#Сергей Звягин
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