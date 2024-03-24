Кровавый теракт, трудности «Авангарда» и маршруты Левобережья. Главные темы недели

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
22 марта 2024 стало кровавой датой в истории России: пятничный вечер перед началом концерта группы «Пикник» обернулся множеством погибших и пострадавших — в здании концертного зала «Крокус сити холл» произошел теракт.
На настоящий момент в больницах остаются 110 человек, из них 12 — в крайне тяжелом состоянии и за их жизни борются врачи. 32 человека уже выписались из больниц. Погибли при нападении и последующем пожаре 133 человека — из них 3 ребенка.
24 марта объявлен днем общенационального траура в России — над всей страной приспущены государственные флаги, а в каждом городе проходят акции памяти погибших — Омск тоже не остался в стороне. О том, как развивались события того страшного дня — в сюжете Города55.
Понедельник — день тяжелый: и игра омского «Авангарда» 18 марта это показала наглядно. Вторая встреча четвертьфинала завершилась счетом 0:7 — игроки «Локомотива» буквально протаранили ворота омичей. По словам бывшего наставника «ястребов», Михаила Кравца, команда потерпела поражение вообще во всем: в голах, борьбе и даже желании. Тренер буквально поставил «кол» своим бывшим воспитанникам.
И обильное упоминание «бывших» здесь не просто так: 19 марта Михаил Кравец отправился в отставку — по обоюдному соглашению в расторжении контракта с клубом. Как признался сам тренер, он расстроен: обиднее всего, что не дали исправить ситуацию с «Локомотивом». На посту главного тренера Михаила Кравца сменил Сергей Звягин — его назначили как временно исполняющего обязанности.
Стоит сказать, что болельщики-омичи — это очень крепкие люди: даже Михаил Кравец это отмечал отдельно — они до последнего верят в победу команды. Однако, даже болельщикам бывает больно и притом — физически. 18 марта юный болельщик получил шайбой в голову, но ребенку очень сильно повезло — спортивный снаряд прошел по касательной и серьезных травм удалось избежать. Уже через 15 минут любитель хоккея вместе с отцом досматривали матч.
А спортивная злость спустя пару дней нашла свой выход — омичи смогли сократить разрыв с оппонентами: на льду Ярославля «Авангард» смог заслужить победу в овертайме — счет встречи 2:1. Ну и получить штраф за рукоприкладство к лицу соперника — Артем Чмыхов и Ярослав Лихачев по-своему отметили эту встречу команд.
Четвертая встреча серии тоже не далась «Ястребам» — но в этот раз омичи сражались за шайбу: встреча завершилась со счетом 1:3. У Омичей отличился Михаил Гуляев, однако серия игра четвертьфинала все равно зависла над пропастью — «Авангард» на грани вылета.
Точку в этом противостоянии команды поставят 26 марта — игру перенесли из-за общенационального траура по погибшем в теракте в московском концертном зале «Крокус сити холл».
Перекрытие одного из самых важных перекрестков Левого берега случилось. Теперь закрыт не только бульвар Архитекторов, но и улицы Степанца и 70 лет Октября. А значит, омичам нужна была альтернатива для передвижения по городу. И частично — она появилась: в Омске запущен новый автобусный маршрут №28 — как сообщается, он будет курсировать по улицам на которых ранее работал 24 маршрут. Тем самым удастся немного разгрузить пассажиропоток и отремонтировать важный транспортный узел.
Но введением одного только маршрута ситуация не может быть разрешена: в городе скорректировали аж 18 различных маршрутов транспорта — не удивляйтесь, если привычный автобус вдруг поедет не по привычному пути. Но чтобы такой ситуации не возникло — вся информация о транспортных перестановках собрана в материале ниже: