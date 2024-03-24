Кровавый теракт, трудности «Авангарда» и маршруты Левобережья. Главные темы недели

Перекрытие одного из самых важных перекрестков Левого берега случилось. Теперь закрыт не только бульвар Архитекторов, но и улицы Степанца и 70 лет Октября. А значит, омичам нужна была альтернатива для передвижения по городу. И частично — она появилась: в Омске запущен новый автобусный маршрут №28 — как сообщается, он будет курсировать по улицам на которых ранее работал 24 маршрут. Тем самым удастся немного разгрузить пассажиропоток и отремонтировать важный транспортный узел.