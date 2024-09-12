Это не PlayStation. Тренер «Авангарда» Звягин рассказал о причинах поражения «Амуру»

Сергей Звягин добавил, что это поражение станет для хоккеистов хорошим уроком. «Ястребы» завершили домашнюю серии и теперь отправятся на выезд. В воскресенье, 15 сентября, омичи сыграют в Новосибирске с «Сибирью».