Это не PlayStation. Тренер «Авангарда» Звягин рассказал о причинах поражения «Амуру»

Posted 12 сентября, 04:07
Published 12 сентября, 04:07
Modified 12 сентября, 04:09
Updated 12 сентября, 04:09
Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин на послематчевой пресс-конференции рассказал о причинах поражения команды. «Ястребы» в среду, 11 сентября, на домашнем льду принимали хабаровский «Амур». По ходу игры омичи вели со счетом 2:0, однако упустили победу.
«Обидно, что мы не смогли все 65 минут играть так, как играли первый период, в плане принятия решений. В остальном ребят, упрекнуть не в чем. Все бились, боролись, но нужно отдать должное сопернику — молодцы, после первого периода вернулись в игру и проявили характер, выиграли», — сообщил Звягин
Тренер добавил, что «ястребы» теряли шайбу и заработали ненужные удаления. При счете 2:2 игра перешла овертайм, который закончился ничьей. В серии послематчевых буллитов «Амур» оказался сильнее.
«Играют не роботы, играем не в PlayStation. Здесь у другой команды тоже и характер, и гордость. И мы не исключение из правил, что 2:0 вели и проиграли. Это игра», — заявил тренер.
Сергей Звягин добавил, что это поражение станет для хоккеистов хорошим уроком. «Ястребы» завершили домашнюю серии и теперь отправятся на выезд. В воскресенье, 15 сентября, омичи сыграют в Новосибирске с «Сибирью».
А полный обзор матча с «Амуром» — в нашем материале: