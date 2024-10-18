«Игра с сумасшедшим сценарием»: главный тренер «Авангарда» — о поражении «Спартаку»

Posted 18 октября, 05:11
Published 18 октября, 05:11
Modified 18 октября, 05:13
Updated 18 октября, 05:13
Главный тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин на послематчевой пресс-конференции дал оценку игры со «Спартаком». «Ястребы» уступили со счетом 5:6.
«Боевая игра с сумасшедшим сценарием, тяжело после этого уходить без очков. Думаю, мы большего заслужили», — рассказал тренер.
Во втором периоде, когда омичи проигрывали 0:2, защитник «Спартака» Вениамин Королев забросил третью шайбу в ворота Ильи Проскурякова. Тренерский штаб взял видеозапрос, после чего гол отменили из-за помехи голкиперу. Затем «Авангард» забил четыре шайбы за семь минут.
«Это был переломный момент в то время именно по счету на табло. Но второй период с самого начала уже не предвещал того, чтобы мы пропустили — уже до этого момента создали много голевых ситуаций. Но, что отменили гол, и сразу же мы забили — это огромный эмоциональный толчок придало, и весь период доминировали», — отметил Сергей Звягин.
В третьем игровом отрезке «Спартак» сравнял счет, а после вышел вперед.
«Если посмотреть на голы, то понятно, были ошибки. При некоторых — сколько там, два или три гола — были ситуации, когда просто соперник бросал шайбу, она два метра мимо ворот шла, в кого-то попадала, залетала в ворота. Но мы должны быть лучше в зоне обороны», — сообщил тренер.
Полный обзор прошедшего матча — в нашем материале: