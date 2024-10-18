«Игра с сумасшедшим сценарием»: главный тренер «Авангарда» — о поражении «Спартаку»

Во втором периоде, когда омичи проигрывали 0:2, защитник «Спартака» Вениамин Королев забросил третью шайбу в ворота Ильи Проскурякова. Тренерский штаб взял видеозапрос, после чего гол отменили из-за помехи голкиперу. Затем «Авангард» забил четыре шайбы за семь минут.