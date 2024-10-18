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Posted 18 октября, 05:11

Published 18 октября, 05:11

Modified 18 октября, 05:13

Updated 18 октября, 05:13

Главный тренер «Авангарда» рассказал о причинах поражения «Спартаку»

«Игра с сумасшедшим сценарием»: главный тренер «Авангарда» — о поражении «Спартаку»

18 октября 2024, 05:11
Фото: ХК Авангард

Главный тренер «Авангарда» рассказал о причинах поражения «Спартаку»

«Ястребы» уступили со счетом 5:6, хотя после второго периода вели 4:2.

Главный тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин на послематчевой пресс-конференции дал оценку игры со «Спартаком». «Ястребы» уступили со счетом 5:6.

«Боевая игра с сумасшедшим сценарием, тяжело после этого уходить без очков. Думаю, мы большего заслужили», — рассказал тренер.

Во втором периоде, когда омичи проигрывали 0:2, защитник «Спартака» Вениамин Королев забросил третью шайбу в ворота Ильи Проскурякова. Тренерский штаб взял видеозапрос, после чего гол отменили из-за помехи голкиперу. Затем «Авангард» забил четыре шайбы за семь минут.

«Это был переломный момент в то время именно по счету на табло. Но второй период с самого начала уже не предвещал того, чтобы мы пропустили — уже до этого момента создали много голевых ситуаций. Но, что отменили гол, и сразу же мы забили — это огромный эмоциональный толчок придало, и весь период доминировали», — отметил Сергей Звягин.

В третьем игровом отрезке «Спартак» сравнял счет, а после вышел вперед.

«Если посмотреть на голы, то понятно, были ошибки. При некоторых — сколько там, два или три гола — были ситуации, когда просто соперник бросал шайбу, она два метра мимо ворот шла, в кого-то попадала, залетала в ворота. Но мы должны быть лучше в зоне обороны», — сообщил тренер.

Полный обзор прошедшего матча — в нашем материале:

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#Евгений Игишев#Спорт#Шайба#Ошибки#Гол#Эмоции#Оборона#Звягин
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