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Posted 4 декабря, 17:17

Published 4 декабря, 17:17

Modified 4 декабря, 17:19

Updated 4 декабря, 17:19

Омский «Авангард» всухую разгромил ХК «Сочи» со счетом 6:0

Феерия из шайб. «Авангард» на домашнем льду разгромил ХК «Сочи» со счетом 6:0

4 декабря 2024, 17:17
Фото: ХК Авангард.

Омский «Авангард» всухую разгромил ХК «Сочи» со счетом 6:0

У омичей шайбы забросили Данил Башкиров, Иван Игумнов, Райан Спунер, Рид Буше, Коул Касселс, Эмиль Галимов.

Омский «Авангард» сегодня, 4 декабря, на домашнем льду принимал хоккейный клуб «Сочи». «Ястребы» победили со счетом 6:0.

На 5-й минуте матча «Авангард» остался в меньшинстве, на скамейку за задержку соперника поехал Наиль Якупов. А после и Алексей Соловьев получил малый штраф за выброс шайбы. «Ястребы» выстояли в формате 3×5. Омичи открыли счет на 14-й минуте периода. Отличился Данил Башкиров. Передачи отдали Райан Меркли и Станислав Галиев. Со счетом 1:0 в пользу «Авангарда» команды отправились на перерыв.

Фото: ХК Авангард

Во втором периоде «ястребов» прорвало. На 22-й минуте ворота гостей поразил Иван Игумнов. А на 24-й минуте шайбу забросил Райан Спунер. Организовать атаку канадцу помог Эмиль Галимов.

Под конец периода игрок «Сочи» Дмитро Тимашов заработал штраф, а «ястребы» вновь отличились — 4:0. С передачи Райана Спунера и Дамира Шарипзянова шайбу забросил Рид Буше.

Фото: ХК Авангард

В начале третьего игрового отрезка в команде «Сочи» произошла замена вратаря. Вместо Сергея Иванова на лед вышел Евгений Волохин. Однако гостей такая рокировка не спасла. В середине периода Коул Касселс довел счет до 5:0. В атаке ему помогли Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов.

Точку в матче поставил Эмиль Галимов на 56-й минуте — 6:0. Ассистентами атаки стали Спунер и Шарипзянов.

Статистика матча:

  • Броски: 56-45;
  • Броски в створ: 33-27;
  • Голы: 6-0;
  • Вбрасывания: 27-26;
  • Блокированные броски: 10-14;
  • Силовые приемы: 17-23;
  • Отборы: 9-6;
  • Потери: 5-15;
  • Перехваты: 6-3;
  • Время в атаке: 15:55–13:41;
  • Штраф: 6-8.

Следующий матч «Авангард» проведет в субботу, 7 декабря, против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Сочи#Омск#Шайба#Рид Буше#Райан Спунер#Иван Игумнов#Коул Касселс
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