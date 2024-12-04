Феерия из шайб. «Авангард» на домашнем льду разгромил ХК «Сочи» со счетом 6:0

Posted 4 декабря, 17:17
Published 4 декабря, 17:17
Modified 4 декабря, 17:19
Updated 4 декабря, 17:19
Омский «Авангард» сегодня, 4 декабря, на домашнем льду принимал хоккейный клуб «Сочи». «Ястребы» победили со счетом 6:0.
На 5-й минуте матча «Авангард» остался в меньшинстве, на скамейку за задержку соперника поехал Наиль Якупов. А после и Алексей Соловьев получил малый штраф за выброс шайбы. «Ястребы» выстояли в формате 3×5. Омичи открыли счет на 14-й минуте периода. Отличился Данил Башкиров. Передачи отдали Райан Меркли и Станислав Галиев. Со счетом 1:0 в пользу «Авангарда» команды отправились на перерыв.
Во втором периоде «ястребов» прорвало. На 22-й минуте ворота гостей поразил Иван Игумнов. А на 24-й минуте шайбу забросил Райан Спунер. Организовать атаку канадцу помог Эмиль Галимов.
Под конец периода игрок «Сочи» Дмитро Тимашов заработал штраф, а «ястребы» вновь отличились — 4:0. С передачи Райана Спунера и Дамира Шарипзянова шайбу забросил Рид Буше.
В начале третьего игрового отрезка в команде «Сочи» произошла замена вратаря. Вместо Сергея Иванова на лед вышел Евгений Волохин. Однако гостей такая рокировка не спасла. В середине периода Коул Касселс довел счет до 5:0. В атаке ему помогли Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов.
Точку в матче поставил Эмиль Галимов на 56-й минуте — 6:0. Ассистентами атаки стали Спунер и Шарипзянов.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет в субботу, 7 декабря, против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.