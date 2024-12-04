Феерия из шайб. «Авангард» на домашнем льду разгромил ХК «Сочи» со счетом 6:0

На 5-й минуте матча «Авангард» остался в меньшинстве, на скамейку за задержку соперника поехал Наиль Якупов. А после и Алексей Соловьев получил малый штраф за выброс шайбы. «Ястребы» выстояли в формате 3×5. Омичи открыли счет на 14-й минуте периода. Отличился Данил Башкиров. Передачи отдали Райан Меркли и Станислав Галиев. Со счетом 1:0 в пользу «Авангарда» команды отправились на перерыв.