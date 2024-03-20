«Авангард» сделал подарок ребенку, которому на матче в голову прилетела шайба

«С мальчиком все хорошо. Отец написал отказ от госпитализации, после чего все вернулись на трибуны смотреть хоккей. От клуба обязательно будет сувенир, мы знаем, что мальчик хочет шайбу „Авангарда“, — сообщили в клубе.