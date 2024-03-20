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«Авангард» сделал подарок мальчику, которому шайба прилетела в голову

«Авангард» сделал подарок ребенку, которому на матче в голову прилетела шайба

20 марта 2024, 08:44
Фото: ХК Авангард

«Авангард» сделал подарок мальчику, которому шайба прилетела в голову

В клубе рассказали подробности инцидента и успокоили, что юный омич не получил серьезных травм, так как шайба прошла по касательной.

В хоккейном клубе «Авангард» рассказали подробности инцидента, который произошел на недавней игре с «Локомотивом». Мальчику, сидевшему на трибунах, прилетела в голову шайба.

К счастью, юный омич не получил серьезных травм, как объяснили в клубе изданию «Подъем», шайба прошла по касательной, ребенку оказали первую помощь прямо на месте. В знак извинения «Авангард» пообещал подарить болельщику шайбу.

«С мальчиком все хорошо. Отец написал отказ от госпитализации, после чего все вернулись на трибуны смотреть хоккей. От клуба обязательно будет сувенир, мы знаем, что мальчик хочет шайбу „Авангарда“, — сообщили в клубе.

Юному болельщику «Авангарда» во время матча в голову прилетела шайба
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#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Дети#Хоккей с шайбой#Новости#Шайба#Авангард хоккей#Омский авангард#Анастасия Баянова
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