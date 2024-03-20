«Авангард» сделал подарок ребенку, которому на матче в голову прилетела шайба

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
В хоккейном клубе «Авангард» рассказали подробности инцидента, который произошел на недавней игре с «Локомотивом». Мальчику, сидевшему на трибунах, прилетела в голову шайба.
К счастью, юный омич не получил серьезных травм, как объяснили в клубе изданию «Подъем», шайба прошла по касательной, ребенку оказали первую помощь прямо на месте. В знак извинения «Авангард» пообещал подарить болельщику шайбу.
«С мальчиком все хорошо. Отец написал отказ от госпитализации, после чего все вернулись на трибуны смотреть хоккей. От клуба обязательно будет сувенир, мы знаем, что мальчик хочет шайбу „Авангарда“, — сообщили в клубе.