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Posted 26 ноября, 16:24

Published 26 ноября, 16:24

Modified 26 ноября, 16:26

Updated 26 ноября, 16:26

«Авангард» спас игру за минуту до финальной сирены и был сильнее в серии буллитов

«Авангард» спас игру за минуту до финальной сирены и был сильнее в серии буллитов

26 ноября 2024, 16:24
Фото: ХК Авангард.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Омский «Авангард» сегодня, 26 ноября, в Магнитогорске встретился с местным «Металлургом». «Ястребы» победили со счетом 2:1. Матч дошел до серии буллитов.

В начале первого периода острых моментов команды не создали — ни одного броска по воротам в течение трех минут. Счет в матче открыли хозяева площадки на 16-й минуте. Отличился Дмитрий Силантьев. Ассистентами стали Андрей Козлов и Алексей Маклюков.

Со счетом 1:0 в пользу магнитогорцев команды отправились на первый перерыв.

Фото: ХК Авангард

Во втором периоде «Авангарду» необходимо было отыгрываться, но омичи не могли создать позиционную атаку. На 33-й минуте «ястреб» Наиль Якупов поехал на скамейку штрафников за толчок клюшкой. «Авангард» смог выстоять в меньшинстве. Во втором игровом отрезке болельщики не увидели заброшенных шайб.

Фото: ХК Авангард

В третьем периоде «Авангард» не смог создать опасных моментов у ворот «Металлурга». За две минуты до конца основного времени игрок магнитогорцев Данила Юров получил штраф за блокировку. «Ястребы» взяли тайм-аут, а после заменили голкипера на шестого полевого. Омичам удалось сравнять счет — 1:1. Шайбу забросил Наиль Якупов. В атаке поучаствовали также Дамир Шарипзянов и Рид Буше.

Игра перешла в овертайм. Дополнительное время не выявило победителя. В серии буллитов «ястребы» оказались сильнее.

Статистика матча:

  • Броски: 64-39;
  • Броски в створ: 30-18;
  • Голы: 1-1;
  • Вбрасывания: 19-21;
  • Блокированные броски: 11-21;
  • Силовые приемы: 4-10;
  • Отборы: 3-3;
  • Потери: 5-3;
  • Перехваты: 12-11;
  • Время в атаке: 18:33–12:08;
  • Штраф: 2-4.

Следующую игру «Авангард» проведет в четверг, 28 ноября, в Екатеринбурге против «Автомобилиста».

Ранее Город55 рассказывал, что «Авангард» стал лучшим среди спортивных клубов в рейтинге эффективности спортивного маркетинга по версии премии MARSPO.

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Шайба#Екатеринбург#Николай Прохоркин#Магнитогорск#Автомобилист#Наиль Якупов#Меньшинство#Металлург
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