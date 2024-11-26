«Авангард» спас игру за минуту до финальной сирены и был сильнее в серии буллитов

В третьем периоде «Авангард» не смог создать опасных моментов у ворот «Металлурга». За две минуты до конца основного времени игрок магнитогорцев Данила Юров получил штраф за блокировку. «Ястребы» взяли тайм-аут, а после заменили голкипера на шестого полевого. Омичам удалось сравнять счет — 1:1. Шайбу забросил Наиль Якупов. В атаке поучаствовали также Дамир Шарипзянов и Рид Буше.