«Авангард» спас игру за минуту до финальной сирены и был сильнее в серии буллитов

Posted 26 ноября, 16:24
Published 26 ноября, 16:24
Modified 26 ноября, 16:26
Updated 26 ноября, 16:26
Омский «Авангард» сегодня, 26 ноября, в Магнитогорске встретился с местным «Металлургом». «Ястребы» победили со счетом 2:1. Матч дошел до серии буллитов.
В начале первого периода острых моментов команды не создали — ни одного броска по воротам в течение трех минут. Счет в матче открыли хозяева площадки на 16-й минуте. Отличился Дмитрий Силантьев. Ассистентами стали Андрей Козлов и Алексей Маклюков.
Со счетом 1:0 в пользу магнитогорцев команды отправились на первый перерыв.
Во втором периоде «Авангарду» необходимо было отыгрываться, но омичи не могли создать позиционную атаку. На 33-й минуте «ястреб» Наиль Якупов поехал на скамейку штрафников за толчок клюшкой. «Авангард» смог выстоять в меньшинстве. Во втором игровом отрезке болельщики не увидели заброшенных шайб.
В третьем периоде «Авангард» не смог создать опасных моментов у ворот «Металлурга». За две минуты до конца основного времени игрок магнитогорцев Данила Юров получил штраф за блокировку. «Ястребы» взяли тайм-аут, а после заменили голкипера на шестого полевого. Омичам удалось сравнять счет — 1:1. Шайбу забросил Наиль Якупов. В атаке поучаствовали также Дамир Шарипзянов и Рид Буше.
Игра перешла в овертайм. Дополнительное время не выявило победителя. В серии буллитов «ястребы» оказались сильнее.
Статистика матча:
Следующую игру «Авангард» проведет в четверг, 28 ноября, в Екатеринбурге против «Автомобилиста».
Ранее Город55 рассказывал, что «Авангард» стал лучшим среди спортивных клубов в рейтинге эффективности спортивного маркетинга по версии премии MARSPO.