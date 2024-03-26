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Posted Вчера, 18:40

Published Вчера, 18:40

Modified Вчера, 18:43

Updated Вчера, 18:43

Тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, как удалось победить «Локомотив»

Пересилили себя: тренер «Авангарда» Звягин рассказал о победе над «Локомотивом»

26 марта 2024, 18:40
Фото: ХК Авангард

Тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, как удалось победить «Локомотив»

«Ястребы» обыграли «железнодорожников» со счетом 4:2, хотя первый период у омичей выдался провальным.

Врио главного тренера омского «Авангарда» Сергей Звягин оценил прошедший матч с «Локомотивом». «Ястребы» обыграли «железнодорожников» со счетом 4:2 и сократили отставание в серии — 2:3.

«Не совсем то начало, на которое мы рассчитывали. Терять нам было нечего, но вышли чуть зажатые. В первом периоде было очень много брака. Можно сказать, соперник доминировал, забили гол, когда мы играли в меньшинстве. Ребята пересилили себя, на второй период вышли с лучшей энергией. Появились скорости», — рассказал Звягин на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что в первом периоде «ястребы» смогли лишь один раз ударить в створ ворот «железнодорожников».

«Соперник очень много держит шайбу в зоне, много по периметру ее возит. Здесь нужно проявлять терпение. Второй гол, который они забили после затяжной атаки, — в таких ситуациях нужно покомпактнее играть, с холодной головой», — добавил тренер.

Также прошедший матч прокомментировал защитник «ястребов» Семен Чистяков:

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#Спорт#Авангард#Омск#Шайба#Пресс-конференция#Семен Чистяков#Евгений Игишев#Локомотив#Сергей Звягин
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