«Авангард» в упорной борьбе проиграл «Локомотиву» и продлил серию неудач

Posted 25 сентября, 18:52
Published 25 сентября, 18:52
Modified 25 сентября, 18:54
Updated 25 сентября, 18:54
Омский «Авангард» сегодня, 25 сентября, в Ярославле встречался с местным «Локомотивом». «Ястребы» уступили со счетом 2:3.
Уже на второй минуте матча «Авангарду» выпала возможность поиграть в большинстве. Игрок «Локомотива» Даниил Тесанов заработал малый штраф за удар клюшкой. «Ястребы» не смогли реализовать численное преимущество. На 6-й минуте ярославцы вновь остались в меньшинстве, а омичи этим удачно воспользовались. Шайбу забросил Алексей Макеев. Ассистентами атаки стали Линден Вей и Дамир Шарипзянов. «Локомотив» на 16-й минуте сравнял счет после удаления «ястреба» Алексея Макеева — 1:1.
Второй период команды начали в более спокойном темпе. На 27-й минуте «Локомотив» вышел вперед — 2:1. С передачи Никиты Кирьянова шайбу забросил Максим Березкин. Тут же за грубость удалился «ястреб» Сергей Бойков, а Максим Шалунов забил третью в ворота омичей. В середине периода «Авангард» сократил отставание — 3:2. Рид Буше отдал передачу, а Семен Чистяков удачно забросил шайбу.
В третьем периоде «Авангард» попытался сравнять, но ярославцы отлично сыграли в обороне. Под конец игрового отрезка «ястребы» заменили голкипера на шестого полевого, но результата это действие не дало. Итоговый счет — 3:2.
Поражение стало шестым подряд для омской команды.
Статистика матча:
Следующую игру «Авангард» проведет в пятницу, 27 сентября, в Челябинске против «Трактора».