«Авангард» в упорной борьбе проиграл «Локомотиву» и продлил серию неудач

Уже на второй минуте матча «Авангарду» выпала возможность поиграть в большинстве. Игрок «Локомотива» Даниил Тесанов заработал малый штраф за удар клюшкой. «Ястребы» не смогли реализовать численное преимущество. На 6-й минуте ярославцы вновь остались в меньшинстве, а омичи этим удачно воспользовались. Шайбу забросил Алексей Макеев. Ассистентами атаки стали Линден Вей и Дамир Шарипзянов. «Локомотив» на 16-й минуте сравнял счет после удаления «ястреба» Алексея Макеева — 1:1.