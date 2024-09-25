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Posted 25 сентября, 18:52

Published 25 сентября, 18:52

Modified 25 сентября, 18:54

Updated 25 сентября, 18:54

«Авангард» в упорной борьбе проиграл «Локомотиву» и продлил серию неудач

«Авангард» в упорной борьбе проиграл «Локомотиву» и продлил серию неудач

25 сентября 2024, 18:52
Фото: ХК Авангард
У омичей шайбы забросили Алексей Макеев и Семен Чистяков.

Омский «Авангард» сегодня, 25 сентября, в Ярославле встречался с местным «Локомотивом». «Ястребы» уступили со счетом 2:3.

Уже на второй минуте матча «Авангарду» выпала возможность поиграть в большинстве. Игрок «Локомотива» Даниил Тесанов заработал малый штраф за удар клюшкой. «Ястребы» не смогли реализовать численное преимущество. На 6-й минуте ярославцы вновь остались в меньшинстве, а омичи этим удачно воспользовались. Шайбу забросил Алексей Макеев. Ассистентами атаки стали Линден Вей и Дамир Шарипзянов. «Локомотив» на 16-й минуте сравнял счет после удаления «ястреба» Алексея Макеева — 1:1.

Второй период команды начали в более спокойном темпе. На 27-й минуте «Локомотив» вышел вперед — 2:1. С передачи Никиты Кирьянова шайбу забросил Максим Березкин. Тут же за грубость удалился «ястреб» Сергей Бойков, а Максим Шалунов забил третью в ворота омичей. В середине периода «Авангард» сократил отставание — 3:2. Рид Буше отдал передачу, а Семен Чистяков удачно забросил шайбу.

В третьем периоде «Авангард» попытался сравнять, но ярославцы отлично сыграли в обороне. Под конец игрового отрезка «ястребы» заменили голкипера на шестого полевого, но результата это действие не дало. Итоговый счет — 3:2.

Поражение стало шестым подряд для омской команды.

Статистика матча:

  • Броски: 65-39;
  • Броски в створ: 33-16;
  • Голы: 3-2;
  • Вбрасывания: 29-31;
  • Блокированные броски: 12-17;
  • Силовые приемы: 27-37;
  • Отборы: 8-2;
  • Потери: 16-25;
  • Перехваты: 8-9;
  • Время в атаке: 14:21–14:15;
  • Штраф: 10-6

Следующую игру «Авангард» проведет в пятницу, 27 сентября, в Челябинске против «Трактора».

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Матч#Шайба#Ярославль#Локомотив
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