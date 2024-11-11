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Семен Чистяков

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2024
Омский «Авангард» в тяжелейшем матче обыграл питерский СКА со счетом 2:1
11 ноября, 15:43
Провал в первом периоде. «Авангард» проиграл в сибирском дерби со счетом 1:4
15 сентября, 12:47
На омской G-Drive Арене сыграют сборные России и Белоруссии по хоккею
Матч пройдет 6 мая в рамках соревнования Лига Ставок Большой тур Сборной.
4 апреля, 04:59
Шарипзянов, Чистяков, Гуляев. Три хоккеиста «Авангарда» вошли в состав сборной России
Также в список попал экс-нападающий «ястребов» Арсению Грицюк.
4 апреля, 04:47
Пересилили себя: тренер «Авангарда» Звягин рассказал о победе над «Локомотивом»
«Ястребы» обыграли «железнодорожников» со счетом 4:2, хотя первый период у омичей выдался провальным.
26 марта, 18:40
Омский «Авангард» переломил ход встречи и обыграл «Локомотив» в пятом матче серии
У омичей шайбы забросили Томаш Юрчо, Райан Спунер, Семен Чистяков и Рид Буше.
26 марта, 17:40
Сократили отставание. «Авангард» обыграл «Локомотив» в третьем матче серии
У «ястребов» забили Семен Чистяков и Рид Буше. Поединок завершился в овертайме со счетом 2:1.
21 марта, 02:01
Это только первая игра: форвард «Авангарда» Николишин — о поражении «Локомотиву»
В начале матча «ястребы» смотрелись увереннее своих оппонентов, но затем ярославцы перехватили инициативу.
16 марта, 17:19
Омский «Авангард» уступил «Локомотиву» в первом матче четвертьфинала
Игра закончилась во втором овертайме.
16 марта, 16:09
Второе поражение на выезде. Омский «Авангард» уступил «Автомобилисту» — 2:4
У омичей шайбы забросили Райан Спунер и Дамир Шарипзянов.
15 февраля, 16:19
Шарипзянов, Чистяков, Буше. Три игрока «Авангарда» попали в топ-10 рейтинга КХЛ
КХЛ рассчитывает рейтинг по множеству показателей, которые различны для разных позиций игроков.
7 февраля, 16:45
Уступили за секунду. «Авангард» проиграл на выезде магнитогорскому «Металлургу»
Исход матча определился в дополнительное время.
2 февраля, 16:33
Упустили преимущество в три шайбы. «Авангард» проиграл челябинскому «Трактору»
Игра закончилась со счетом 4:5 в пользу гостей.
28 января, 15:48
2023
Омский «Авангард» хладнокровно и уверенно разгромил «Барыс» из Астаны
Встреча на льду G-Drive Арены завершилась со счетом 5:1 в пользу «ястребов».
5 декабря 2023, 16:29
Омский «Авангард» отыгрался в матче с «Нефтехимиком» и забрал победу по буллитам
К началу третьего периода «ястребы» проигрывали со счетом 1:3. Но сумели вернуться в игру.
1 декабря 2023, 16:50
Омский «Авангард» с футбольным счетом разобрался с уфимским «Салават Юлаевым»
26 октября 2023, 15:58
Спецпроект
Песни, танцы, «Авангард». Омичам презентовали команду нового сезона
Почти 25 тысяч человек вечером воскресенья пришли на Соборную площадь, чтобы поддержать «ястребов» перед стартом очередного похода за Кубком Гагарина.
Омский «Авангард» мужественно одолел «Нефтехимик» на Кубке Блинова
21 августа 2023, 16:02
Новый глава Омской области Хоценко, потоп в Новоалександровке, первый укус клеща
2 апреля 2023, 12:07
Омский «Авангард» безвольно уступил уфимскому «Салават Юлаеву»
15 февраля 2023, 15:58

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