Шарипзянов, Чистяков, Буше. Три игрока «Авангарда» попали в топ-10 рейтинга КХЛ

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Континентальная хоккейная лига сегодня, 7 февраля, опубликовала рейтинг лучших игроков за последние три недели. Омский «Авангард» представлен тремя хоккеистами.
Защитник Дамир Шарипзянов занял вторую строчку (4,54 балла), защитник Семен Чистяков расположился на седьмом месте (4,12 балла), а нападающий Рид Буше (4,08 балла) — на восьмом.
КХЛ рассчитывает рейтинг по множеству показателей, которые различны для разных позиций игроков. К примеру, учитываются набранные очки по системе «гол+пас», силовые приемы, шайбы заброшенные в большинстве и меньшинстве, блокированные броски и так далее.
Приводим полный список участников рейтинга КХЛ. Помимо «ястребов», в нем четыре «армейца» из Санкт-Петербурга и по одному представителю из «Северстали», «Салавата Юлаева» и «Металлурга».
Напомним, накануне, 6 февраля, омский «Авангард» встречался на домашнем льду с питерским СКА. «Ястребы» победили со счетом 9:5.