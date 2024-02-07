Шарипзянов, Чистяков, Буше. Три игрока «Авангарда» попали в топ-10 рейтинга КХЛ

КХЛ рассчитывает рейтинг по множеству показателей, которые различны для разных позиций игроков. К примеру, учитываются набранные очки по системе «гол+пас», силовые приемы, шайбы заброшенные в большинстве и меньшинстве, блокированные броски и так далее.