Омский «Авангард» с футбольным счетом разобрался с уфимским «Салават Юлаевым»

Posted Вчера, 15:58
Published Вчера, 15:58
Modified Вчера, 15:58
Updated Вчера, 15:58
Сегодня омский «Авангард» на родном льду G-Drive Арены принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в этом матче со счетом 1:0 одержали «ястребы».
Первый период начался практически в равной борьбе с острыми выпадами в обе стороны. На 7-й минуте гости остались в меньшинстве после подножки в исполнении Егора Сучкова. Реализовать большинство омичам не удалось, но было рядом, даже очень. Ближе к средине этого игрового отрезка «ястребы» чуть прибавили и создали несколько поистине жарких моментов, однако и уфимцы не забывали контратаковать, так что Илья Проскуряков без работы не стоял. В таком вот темпе и с нулями на табло команды и ушли на перерыв.
Самым ярким и запоминающимся моментом второй двадцатиминутки стал кулачный бой между «ястребом» Романом Абросимовым и гостем из Уфы, — Евгением Тимкиным. Пожалуй, безоговорочным победителем в этом поединке стал представитель «Авангарда», а логичным завершением сего действа стали 5 минут штрафа, которые судьи выписали обоим бойцам.
Из других моментов этого периода можно выделить два большинства, которыми обменялись команды, вот только прошли они как-то без огонька и остроты. Что же касается голов, то зрители G-Drive Арены их по-прежнему не лицезрели, уж очень качественно и самоотверженно играли вратари, — Проскуряков и Самонов.
Долгожданные голы, точнее один-единственный, пришли на 53-й минуте матча. После броска от синей линии в исполнении Семена Чистякова «ястреб» Никита Холодилин не только удачно поставил клюшку, но и, как оказалось, поставил финальную точку в этом матче. «Авангард» побеждает со счетом 1:0.