Омский «Авангард» с футбольным счетом разобрался с уфимским «Салават Юлаевым»

Первый период начался практически в равной борьбе с острыми выпадами в обе стороны. На 7-й минуте гости остались в меньшинстве после подножки в исполнении Егора Сучкова. Реализовать большинство омичам не удалось, но было рядом, даже очень. Ближе к средине этого игрового отрезка «ястребы» чуть прибавили и создали несколько поистине жарких моментов, однако и уфимцы не забывали контратаковать, так что Илья Проскуряков без работы не стоял. В таком вот темпе и с нулями на табло команды и ушли на перерыв.