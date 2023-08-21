Омский «Авангард» мужественно одолел «Нефтехимик» на Кубке Блинова

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Сегодня на льду G-Drive Арены в Омске «Авангард» провел свой второй матч в рамках Fonbet Кубок Блинова. Соперниками омичей стал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась со счетом…
Матчу предшествовала церемония награждения игроков и тренеров «Авангарда» прошлого сезона бронзовыми медалями. Награды вручали министр спорта РФ Олег Матыцин и врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
Первый период стартовал на приличных скоростях. Гости было расположились в зоне омичей и тут же чуть не получили выход один в ноль. Далее пошли взаимные наскоки на ворота друг друга. В одном из эпизодов досталось защитнику «ястребов» Либору Шулаку, — остался без шлема, но обошлось без травм.
Чуть позже два опасных броска по воротам омичей, — Андрей Мишуров выкатывается, спасает. Следом мощные и острые выпады уже в исполнении «ястребов». Пошла жара, которая закончилась удалением у «Нефтехимика», еще и двойным с разницей в несколько секунд. Формат 5 на 3 «Авангард» реализовал в первой же атаке, — шайба на счету Шулака, которому ассистировал Рид Буше.
В равных составах на скамейку штрафников отправился уже «ястреб» Никита Михайлов, но нижнекамцы чуть погодя уравняли шансы, — удалились за задержку и пошла игра 4 на 4. Без голов, но следом гости вновь фолят и дарят очередное большинство омичам. В неравных за нижнекамцев сыграла штанга. Более этот отрезок игры ничем значительным не порадовал.
Через пару минут второй двадцатиминутки нижнекамцы продолжи тенденцию с удалениями, — на этот раз за задержку игры присел Лукаш Клок. Буквально следом соседнюю скамейку штрафников занял капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов. В равных составах Шарипзянов убежал к воротам соперника в компании Буше, но чуток не хватило до реализации. Следом еще один прорыв в исполнении Игоря Мартынова, но Эмиль Гарипов на месте.
Затем шанс на реализацию большинства получил «Нефтехимик», не воспользовался, еще и забег Никиты Холодилина проворонили, однако без голов. После экватора игры «Авангард» все чаще и чаще оказывался у ворот нижнекамцев с острыми и весьма неприятными для них моментами. Один из таких закончился блокировкой и удалением у гостей.
В неравных составах забитых шайб зрители в очередной раз не увидели. Под занавес периода отбиваться пришлось уже омичам, — за подножку удалился Роман Абросимов. Этот шанс нижнекамцы реализовали и сравняли счет, — шайбу забросил нападающий Владимир Брюквин. На том команды и ушли на второй перерыв.
В заключительном третьем периоде «Авангарду» понадобилось всего 2:02 минуты, чтобы снова вырваться вперед. Абросимов и Трикозов помогли Игорю Мартынову слегка ускориться и огорчить Гарипова во второй раз в этой игре. Нижнекамцы вновь восстановили равенство на табло уже через три минуты, — после затяжной атаки шайбу забросил защитник Евгений Кашников.
Еще через две с небольшим минуты в ворота Мишурова стараниями бывшего «ястреба» Александр Дергачева влетела третья шайба. За этот год «Авангард» поквитался почти сразу, — Кирилл Панюков эффектно и всего на несколько секунд вырвался к чужим воротам, но и этого хватило, чтобы вновь сделать счет равным, — 3:3.
Арена взревела. За 8:15 до финальной сирены у омичей случилось очередное большинство, которое закончилось не в их пользу, — Лукаш Клок во третий раз в этом матче вывел «Нефтехимик» вперед. Далее пошла концовка, где «ястребы» вновь поиграли в неравных составах, но как-то не совсем убедительно. А вот после слов диктора равных составах эта убедительность пришла, — 4:4. Отличился Мартынов, который оформил дубль в этой игре. На последних минутах и секундах у омичей удалился Михаил Гуляев. Гости насели, Мишуров спасал и игра перекочевала в овертайм.
Победитель определился уже через 4 секунды дополнительного времени, — Семен Чистяков отправил шайбу в пустые ворота. Встреча закончилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.