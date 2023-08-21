Омский «Авангард» мужественно одолел «Нефтехимик» на Кубке Блинова

Арена взревела. За 8:15 до финальной сирены у омичей случилось очередное большинство, которое закончилось не в их пользу, — Лукаш Клок во третий раз в этом матче вывел «Нефтехимик» вперед. Далее пошла концовка, где «ястребы» вновь поиграли в неравных составах, но как-то не совсем убедительно. А вот после слов диктора равных составах эта убедительность пришла, — 4:4. Отличился Мартынов, который оформил дубль в этой игре. На последних минутах и секундах у омичей удалился Михаил Гуляев. Гости насели, Мишуров спасал и игра перекочевала в овертайм.