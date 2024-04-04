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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов войдет в состав сборной

Шарипзянов, Чистяков, Гуляев. Три хоккеиста «Авангарда» вошли в состав сборной России

4 апреля 2024, 04:47
Фото: ХК Авангард
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов войдет в состав сборной

Три игрока омского «Авангарда» вошли в состав сборной России по хоккею

Также в список попал экс-нападающий «ястребов» Арсению Грицюк.

Федерация хоккея России накануне, 3 апреля, опубликовала список игроков, которые войдут в состав сборной «Россия 25» для выступления на Лига Ставок Большом туре Сборной. В нем оказались три защитника омского «Авангарда»: Дамир Шарипзянов, Михаил Гуляев и Семен Чистяков.

Также в списке значится нападающий Арсений Грицюк. Форвард ранее играл за «Авангард», теперь выступает за питерский СКА.

Соревнования пройдут со 2 по 11 мая в четырех городах: Астане, Омске, Туле и Минске. Матч в Омске состоится 6 мая, сыграют сборные России и Белоруссии.

Ранее в омском «Аванграде» подвели итоги прошедшего сезона-2023/2024. Генменеджер Антон Курьянов назвал игру «ястребов» в плей-офф неудовлетворительной.

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#Спорт#Авангард#Омск#Белоруссия#Арсений Грицюк#Астана#Дамир Шарипзянов#Семен Чистяков#Евгений Игишев#Минск#Михаил Гуляев
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