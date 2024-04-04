Шарипзянов, Чистяков, Гуляев. Три хоккеиста «Авангарда» вошли в состав сборной России

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Федерация хоккея России накануне, 3 апреля, опубликовала список игроков, которые войдут в состав сборной «Россия 25» для выступления на Лига Ставок Большом туре Сборной. В нем оказались три защитника омского «Авангарда»: Дамир Шарипзянов, Михаил Гуляев и Семен Чистяков.
Также в списке значится нападающий Арсений Грицюк. Форвард ранее играл за «Авангард», теперь выступает за питерский СКА.
Соревнования пройдут со 2 по 11 мая в четырех городах: Астане, Омске, Туле и Минске. Матч в Омске состоится 6 мая, сыграют сборные России и Белоруссии.
Ранее в омском «Аванграде» подвели итоги прошедшего сезона-2023/2024. Генменеджер Антон Курьянов назвал игру «ястребов» в плей-офф неудовлетворительной.