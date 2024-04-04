Шарипзянов, Чистяков, Гуляев. Три хоккеиста «Авангарда» вошли в состав сборной России

Федерация хоккея России накануне, 3 апреля, опубликовала список игроков, которые войдут в состав сборной «Россия 25» для выступления на Лига Ставок Большом туре Сборной. В нем оказались три защитника омского «Авангарда»: Дамир Шарипзянов, Михаил Гуляев и Семен Чистяков.