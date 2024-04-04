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На омской G-Drive Арене сыграют сборные России и Белоруссии по хоккею

На омской G-Drive Арене сыграют сборные России и Белоруссии по хоккею

4 апреля 2024, 04:59
Фото: ХК Авангард
Матч пройдет 6 мая в рамках соревнования Лига Ставок Большой тур Сборной.

В Омске на G-Drive Арене 6 мая встретятся сборные России и Белоруссии по хоккею. Федерация хоккея России опубликовала расписание предстоящего соревнования Лига Ставок Большой тур Сборной.

Матчи пройдут в Омске, Туле, Астане и Минске со 2 по 11 мая. Представляем полное расписание тура:

  • 2 мая Казахстан — Россия (Астана)
  • 4 мая Россия — Белоруссия (Астана)
  • 6 мая Россия — Белоруссия (Омск)
  • 9 мая Россия — Белоруссия (Тула)
  • 11 мая Белоруссия — Россия (Минск)

Сборы для игроков начнутся 22 апреля в Новогорске. Тренировать российскую команду будет Роман Ротенберг.

Отметим, что в состав сборной России войдут три защитника из омского «Авангарда»: Дамир Шарипзянов, Михаил Гуляев и Семен Чистяков. Также в списке экс-форвард «ястребов» Арсений Грицюк.

Шарипзянов, Чистяков, Гуляев. Три хоккеиста «Авангарда» вошли в состав сборной России
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#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Россия#Казахстан#Белоруссия#Арсений Грицюк#Астана#Дамир Шарипзянов#G-Drive Арена#Семен Чистяков#Евгений Игишев#Минск#Михаил Гуляев#Роман Ротенберг
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