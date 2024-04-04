На омской G-Drive Арене сыграют сборные России и Белоруссии по хоккею

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
В Омске на G-Drive Арене 6 мая встретятся сборные России и Белоруссии по хоккею. Федерация хоккея России опубликовала расписание предстоящего соревнования Лига Ставок Большой тур Сборной.
Матчи пройдут в Омске, Туле, Астане и Минске со 2 по 11 мая. Представляем полное расписание тура:
Сборы для игроков начнутся 22 апреля в Новогорске. Тренировать российскую команду будет Роман Ротенберг.
Отметим, что в состав сборной России войдут три защитника из омского «Авангарда»: Дамир Шарипзянов, Михаил Гуляев и Семен Чистяков. Также в списке экс-форвард «ястребов» Арсений Грицюк.