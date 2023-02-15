Омский «Авангард» безвольно уступил уфимскому «Салават Юлаеву»

После перерыва гости смотрелись чуточку бодрее и раз за разом добавляли огня у ворот Демченко, а вот уфимский Андрей Кареев чуточку заскучал. Ближе к экватору периода реальные шансы сравняться были у Арсения Грицюка, Семена Чистякова и Сергея Толчинского, но не в этот раз. Что до уфимцев, то на 12-й минуте они зажали омичей в своей зоне и Владислав Картаев оформил дубль. В концовке периода омичи отбились в меньшинстве, устроили жару у ворота соперника, но все-таки ушли отдыхать при счете 0:2 не в свою пользу.

В начале третьего периода «Авангард» вновь остался в меньшинстве, проштрафился Владимир Ткачев, а следом командный фол получил и «Салават» за нарушение численного состава. При игре в формате 4 на 4 обошлось без забитых шайб, не срослось и в большинстве «ястребов».