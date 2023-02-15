Омский «Авангард» безвольно уступил уфимскому «Салават Юлаеву»

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
В Омске 15 февраля на G-Drive Арене местный «Авангард» принимал «Салават Юлаев» из Уфы. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
На первых же минутах первого периода у ястребов был чересчур реальный шанс открыть счет, но не срослось. Гости ответили, но тоже тщетно. Далее омичи на правах хозяев продолжили давить: остро, временами дерзко, но до забитой шайбы так и не додавили. Следом уже уфимцы перебрались в зону «Авангарда» и этот вояж был куда успешнее, — на 9-й минуте нападающий Владислав Картаев пробил Василия Демченко.
«Салават» продолжил наступать и после забитой шайбы, но «Авангард» огрызался как мог, временами, очень дерзко. Вот только голов в этом отрезке игры более не случилось.
После перерыва гости смотрелись чуточку бодрее и раз за разом добавляли огня у ворот Демченко, а вот уфимский Андрей Кареев чуточку заскучал. Ближе к экватору периода реальные шансы сравняться были у Арсения Грицюка, Семена Чистякова и Сергея Толчинского, но не в этот раз. Что до уфимцев, то на 12-й минуте они зажали омичей в своей зоне и Владислав Картаев оформил дубль. В концовке периода омичи отбились в меньшинстве, устроили жару у ворота соперника, но все-таки ушли отдыхать при счете 0:2 не в свою пользу.
В начале третьего периода «Авангард» вновь остался в меньшинстве, проштрафился Владимир Ткачев, а следом командный фол получил и «Салават» за нарушение численного состава. При игре в формате 4 на 4 обошлось без забитых шайб, не срослось и в большинстве «ястребов».
Дальше омичи давили, создавали моменты, брали тайм-аут, снимали вратаря, но счет на табло так и оставался 0:2 вплоть до минуты с небольшим до финальной сирены, когда Рид Буше отыграл-таки одну шайбу. Вот только следом омичи поймали гол в пустые ворота.
В итоге «Салават Юлаев» победил со счетом 3:1. обогнал «Аванард» в туринирной таблице и поднялся на вторую строчку, а омичи опустились на шестую.