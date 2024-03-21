Сократили отставание. «Авангард» обыграл «Локомотив» в третьем матче серии

Начало третьего периода отметилось более спокойной игрой. Однако к середине двадцатиминутки хозяева площадки набрали скорость, чего нельзя было сказать про «Авангард». «Ястреб» Артем Чмыхов и игрок «Локомотива» Ярослав Лихачев решили выяснить отношения в кулачном поединке. Оба получили по 5 минут штрафа. При счете 1:1 команды отправились в овертайм.