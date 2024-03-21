Сократили отставание. «Авангард» обыграл «Локомотив» в третьем матче серии

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Омский «Авангард» сегодня, 20 марта, в Ярославле встретился с «Локомотивом» в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина. «Ястребы» победили со счетом 2:1. Поединок завершился в овертайме.
В начале матча команды обменялись опасными атаками. Игра шла практически без остановок. На восьмой минуте «Авангард» получил возможность поиграть в большинстве, хоккеист «Локомотива» Андрей Сергеев заработал малый штраф за задержку соперника клюшкой. «Ястребы» реализовали численное преимущество, шайбу забросил Семен Чистяков.
Под конец периода омичи остались в меньшинстве, форвард Владимир Ткачев отправился в штраф-бокс за подножку. А ярославцы сравняли счет — 1:1. Отличился Степан Никулин.
Второй период стартовал с нескольких атак «Локомотива». На 27 минуте хоккеист «Локомотива» Максим Березкин получил штраф за подножку. Забить в большинстве не получилось. Во второй половине периода ярославцы налегали на ворота «ястребов», голкипер Павел Хомченко несколько раз спас омскую команду.
Начало третьего периода отметилось более спокойной игрой. Однако к середине двадцатиминутки хозяева площадки набрали скорость, чего нельзя было сказать про «Авангард». «Ястреб» Артем Чмыхов и игрок «Локомотива» Ярослав Лихачев решили выяснить отношения в кулачном поединке. Оба получили по 5 минут штрафа. При счете 1:1 команды отправились в овертайм.
На третьей минуте дополнительного времени нападающий «ястребов» Рид Буше поразил ворота «Локомотива». Ассистентами атаки стали Семен Чистяков и Райан Спунер. Омичи сократили отставание в серии — 1:2.
Статистика матча:
Следующий матч между командами также пройдет в Ярославле в пятницу, 22 марта. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.