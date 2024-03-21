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Омский «Авангард» обыграл «Локомотив» в третьем матче четвертьфинала

Сократили отставание. «Авангард» обыграл «Локомотив» в третьем матче серии

21 марта 2024, 02:01
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» обыграл «Локомотив» в третьем матче четвертьфинала

У «ястребов» забили Семен Чистяков и Рид Буше. Поединок завершился в овертайме со счетом 2:1.

Омский «Авангард» сегодня, 20 марта, в Ярославле встретился с «Локомотивом» в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина. «Ястребы» победили со счетом 2:1. Поединок завершился в овертайме.

В начале матча команды обменялись опасными атаками. Игра шла практически без остановок. На восьмой минуте «Авангард» получил возможность поиграть в большинстве, хоккеист «Локомотива» Андрей Сергеев заработал малый штраф за задержку соперника клюшкой. «Ястребы» реализовали численное преимущество, шайбу забросил Семен Чистяков.

Под конец периода омичи остались в меньшинстве, форвард Владимир Ткачев отправился в штраф-бокс за подножку. А ярославцы сравняли счет — 1:1. Отличился Степан Никулин.

Второй период стартовал с нескольких атак «Локомотива». На 27 минуте хоккеист «Локомотива» Максим Березкин получил штраф за подножку. Забить в большинстве не получилось. Во второй половине периода ярославцы налегали на ворота «ястребов», голкипер Павел Хомченко несколько раз спас омскую команду.

Начало третьего периода отметилось более спокойной игрой. Однако к середине двадцатиминутки хозяева площадки набрали скорость, чего нельзя было сказать про «Авангард». «Ястреб» Артем Чмыхов и игрок «Локомотива» Ярослав Лихачев решили выяснить отношения в кулачном поединке. Оба получили по 5 минут штрафа. При счете 1:1 команды отправились в овертайм.

На третьей минуте дополнительного времени нападающий «ястребов» Рид Буше поразил ворота «Локомотива». Ассистентами атаки стали Семен Чистяков и Райан Спунер. Омичи сократили отставание в серии — 1:2.

Статистика матча:

  • Броски: 64-42;
  • Броски в створ: 34-21;
  • Голы: 1-2;
  • Вбрасывания: 36-24;
  • Блокированные броски: 16-17;
  • Силовые приемы: 27-29;
  • Отборы: 13-2;
  • Потери: 8-19;
  • Перехваты: 4-4;
  • Время в атаке: 20:37–08:26;
  • Штраф: 9-7

Следующий матч между командами также пройдет в Ярославле в пятницу, 22 марта. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

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#Спорт#Хоккей#Штраф#Владимир Ткачев#Ярославль#Семен Чистяков#Евгений Игишев#Кубок Гагарина#Локомотив#Большинство#Павел Хомченко
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