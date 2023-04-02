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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Новый глава Омской области Хоценко, потоп в Новоалександровке, первый укус клеща

2 апреля 2023, 12:07
Фото: 1MI
иллюстрация
Самые значимые события недели.

Новый глава Омской области Хоценко

Вечером 29 марта, в среду, стало известно об отставке Александра Буркова. Он тут же прокомментировал событие, рассказав, что переходит на новое место работы. Временно исполняющим обязанности главы региона назначили Виталия Хоценко. Город55 выяснил детали биографии нового руководителя.

Хоценко тем же вечером обратился к чиновникам и омичам. Пояснил, что в ближайшее время приедет в наш город из ДНР. На следующее утро подробно рассказал о планах приступить к работе вечером 31 марта. В четверг Город55 первым из омских СМИ взял интервью у Виталия Хоценко:

Виталий Хоценко дал первое интервью омскому СМИ
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Представить омскому правительству нового главу региона планировал полпред в СФО Анатолий Серышев. А пока высокопоставленные чиновники были по пути в Омск, мы собрали мнения политологов о новом губернаторе:

«Готов свернуть горы». Политологи высказались о назначении Виталия Хоценко
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Назначение прокомментировал и первый губернатор Леонид Полежаев. Правда, о кадровом решении он узнал из уст нашего корреспондента. Более осведомленным оказался экс-глава области Виктор Назаров. Он заявил, что отставка Буркова стала полной неожиданностью.

Виталий Хоценко наметил первоочередные планы по работе в Омской области: жилье, дороги и мосты. В регион он вылетел вместе с Александром Бурковым. В дороге они обратились к омичам через телеграм и обсудили политические вопросы.

Город55 решил вспомнить обещания экс-главы Буркова и результаты его работы. Здесь рассказываем об успехах. А в материале ниже — про неудачи:

Обещания экс-губернатора Буркова. Чего так и не дождались жители Омской области?
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Анатолий Серышев представил Виталия Хоценко облправительству вечером 31 марта. На торжественной церемонии присутствовал и корреспондент Города55. После полпреда к аудитории обратился новый врио губернатора. Затем с речью выступил Александр Бурков. Позже в беседе с журналистами Хоценко затронул личные темы. Говорит, семья нормально приняла новость о переезде в Омск.

Первоапрельская суббота стала рабочим днем для кабмина. Новый глава провел первое совещание, дал поручения коллегам. Вместе с мэром Сергеем Шелестом Хоценко посетил городские стройки, на которых возводят долгожданные школы. А воскресенье врио губернатора решил посвятить документам и знакомству со спортивной частью региона. Вечером 2 апреля на матче у футболистов «Иртыша» будет почетный зритель.

Происшествия в Омске

Город55 подготовил рейтинг самых неспокойных развлекательных заведений Омска, тех, куда полиция выезжала чаще всего. В некоторых из них посетители устраивали «битвы» стаканами и даже рыбачили в интерьерных аквариумах. Представляем ТОП с интересными подробностями:

Рейтинг самых тревожных заведений Омска. Куда полиция чаще всего приезжает на вызовы
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А также говорим о самых скандальных уголовных делах недели:

  • убийцу пенсионерки и ее сына заключили под стражу, фигурант признался в содеянном;
  • омич предстанет перед судом за убийство незнакомого и избиение полицейского;
  • водителя отправили в колонию за смерть подростка;
  • прокуратура подала апелляцию на приговор для курганского педофила;
  • омский маньяк по прозвищу «Форточник» предстанет перед судом, завершилось расследование уголовного дела;
  • суд оставил без изменений приговор экс-депутату Сергею Калинину — 16 лет колонии;
  • по делу бывшего худрука «Пятого театра» Никиты Гриншпуна пошли апелляции.

Потоп в Новоалександровке

В среду жители поселка Новоалександровка пожаловались на потоп. Этот населенный пункт год назад поразил масштабный пожар, теперь за дело взялась другая стихия. Талые воды размыли дороги, начали топить жилые дома. После многочисленных обращений омичей проверку начала прокуратура.

На следующий день после огласки инцидента Новоалександровку начали спасать. Специалисты приехали на место, чтобы откачивать воду. В пятницу в поселок приехал мэр Сергей Шелест. Он рассказал, когда будет ремонт подъездной дороги.

Подтопления в Омске

Неделя началась с жалоб омичей на затопленную улицу Волгоградская. Оказалась бессильной даже откачка воды. В среду к недовольствам горожанам присоединились дачники из СНТ «Рассвет». Территорию там топят сточные воды. Аллеи погрязли в нечистотах, всюду стоит неприятный запах. В четверг коллекцию обращений пополнили жители Азовского района. Там затопило дороги, передвигаться стало невозможно.

На жалобы обратили внимание прокуроры. Начали проверку. Хотя в начале недели дорожники отчитывались о борьбе с подтоплениями.

Не только вода беспокоит жителей региона. Еще один бич — разбитые дороги. 1 апреля «весточка» пришла из Павлоградского района. И нет, это не шутка. К ремонту дорог в Омске готовятся. Сезон близок. Рассказываем здесь о планах на этот год. Также обновление ждет путепровод на федеральной автотрассе.

А вот строительства новой трассы — «Северный обход» — омичи не хотят. Вернее, выступают против конкретного проекта. Он, по словам авторов петиции, серьезно вредит экологии. Подробнее об этом:

Омичи выступили против строительства «Северного обхода»
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В начале недели был заключен контракт на создание проектов для ремонтов еще двух городских мостов: 60-летия ВЛКСМ и Комсомольского. Тем временем продолжаются работы на Ленинградском. Его хотели перекрыть полностью, но пошли на компромисс.

А на одном из самых загруженных перекрестков в центре Омска изменили схему движения. Там убрали секцию светофора и добавили знак. Тут же «посыпались» жалобы горожан на жуткие пробки.

И хорошая новость в тему. Стартовал «самокатный сезон». Кикшеринговая компания уже расставила по улицам самокаты. Но их работа пока зависит от погодных условий.

«Коронавирусный» оперштаб и клещи

В среду было объявлено о грядущем заседании «коронавирусного» оперштаба. Он прошел 30 марта. О решениях читайте в материале ниже:

Режим повышенной готовности в Омской области продлили до 31 мая
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Бояться стоит не только коронавируса. 29 марта в регионе зафиксировали первый укус клеща. Пострадал семилетний мальчик. К пятнице стало известно, когда и где пройдет акарицидная обработка.

Зарплаты омичей

Аналитики составили список самых высокооплачиваемых вакансий в Омске. Удивительно, но там нет банальных предложений. Чего только стоит менеджер по продаже памятников! Еще одно исследование показало, как омичей наказывают за плохую работу. Где-то выговоры, где-то штрафы, а в некоторых организациях — ничего.

К вопросу о деньгах. Близится новый учебный год. Родителям стоит позаботиться о подготовке первоклассников. Город55 подготовил полезный гайд:

До 6 тысяч рублей в месяц. Сколько в Омске стоит подготовить ребенка к школе
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Поражение «Авангарда» в финале

В пятницу, 31 марта, появилась информация, что «Авангард» хочет вернуть Валентина Пьянова. 50 миллионов рублей за сезон. Ранее хоккеист уже играл за «ястребов». Но сейчас входит в состав новосибирской «Сибири».

Болельщики всю неделю ждали первого матча финала «Восток» с «Ак Барсом». Игру могли пропустить капитан омской команды Дамир Шарипзянов и защитник Семен Чистяков. Причины — травма и болезнь, соответственно. Форвард Арсений Грицюк прокомментировал будущее противостояние с казанцами. Высказался и главный тренер Михаил Кравец, он открыл тайну, как победить «Ак Барс».

Однако 1 апреля на льду хоккеисты не смогли одолеть соперника. Матч завершился со счетом 3:2, в серии 1:0. Следующая игра пройдет в гостях 3 апреля.

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