Новый глава Омской области Хоценко, потоп в Новоалександровке, первый укус клеща

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Вечером 29 марта, в среду, стало известно об отставке Александра Буркова. Он тут же прокомментировал событие, рассказав, что переходит на новое место работы. Временно исполняющим обязанности главы региона назначили Виталия Хоценко. Город55 выяснил детали биографии нового руководителя.
Хоценко тем же вечером обратился к чиновникам и омичам. Пояснил, что в ближайшее время приедет в наш город из ДНР. На следующее утро подробно рассказал о планах приступить к работе вечером 31 марта. В четверг Город55 первым из омских СМИ взял интервью у Виталия Хоценко:
Представить омскому правительству нового главу региона планировал полпред в СФО Анатолий Серышев. А пока высокопоставленные чиновники были по пути в Омск, мы собрали мнения политологов о новом губернаторе:
Назначение прокомментировал и первый губернатор Леонид Полежаев. Правда, о кадровом решении он узнал из уст нашего корреспондента. Более осведомленным оказался экс-глава области Виктор Назаров. Он заявил, что отставка Буркова стала полной неожиданностью.
Виталий Хоценко наметил первоочередные планы по работе в Омской области: жилье, дороги и мосты. В регион он вылетел вместе с Александром Бурковым. В дороге они обратились к омичам через телеграм и обсудили политические вопросы.
Город55 решил вспомнить обещания экс-главы Буркова и результаты его работы. Здесь рассказываем об успехах. А в материале ниже — про неудачи:
Анатолий Серышев представил Виталия Хоценко облправительству вечером 31 марта. На торжественной церемонии присутствовал и корреспондент Города55. После полпреда к аудитории обратился новый врио губернатора. Затем с речью выступил Александр Бурков. Позже в беседе с журналистами Хоценко затронул личные темы. Говорит, семья нормально приняла новость о переезде в Омск.
Первоапрельская суббота стала рабочим днем для кабмина. Новый глава провел первое совещание, дал поручения коллегам. Вместе с мэром Сергеем Шелестом Хоценко посетил городские стройки, на которых возводят долгожданные школы. А воскресенье врио губернатора решил посвятить документам и знакомству со спортивной частью региона. Вечером 2 апреля на матче у футболистов «Иртыша» будет почетный зритель.
Город55 подготовил рейтинг самых неспокойных развлекательных заведений Омска, тех, куда полиция выезжала чаще всего. В некоторых из них посетители устраивали «битвы» стаканами и даже рыбачили в интерьерных аквариумах. Представляем ТОП с интересными подробностями:
А также говорим о самых скандальных уголовных делах недели:
В среду жители поселка Новоалександровка пожаловались на потоп. Этот населенный пункт год назад поразил масштабный пожар, теперь за дело взялась другая стихия. Талые воды размыли дороги, начали топить жилые дома. После многочисленных обращений омичей проверку начала прокуратура.
На следующий день после огласки инцидента Новоалександровку начали спасать. Специалисты приехали на место, чтобы откачивать воду. В пятницу в поселок приехал мэр Сергей Шелест. Он рассказал, когда будет ремонт подъездной дороги.
Неделя началась с жалоб омичей на затопленную улицу Волгоградская. Оказалась бессильной даже откачка воды. В среду к недовольствам горожанам присоединились дачники из СНТ «Рассвет». Территорию там топят сточные воды. Аллеи погрязли в нечистотах, всюду стоит неприятный запах. В четверг коллекцию обращений пополнили жители Азовского района. Там затопило дороги, передвигаться стало невозможно.
На жалобы обратили внимание прокуроры. Начали проверку. Хотя в начале недели дорожники отчитывались о борьбе с подтоплениями.
А вот строительства новой трассы — «Северный обход» — омичи не хотят. Вернее, выступают против конкретного проекта. Он, по словам авторов петиции, серьезно вредит экологии. Подробнее об этом:
И хорошая новость в тему. Стартовал «самокатный сезон». Кикшеринговая компания уже расставила по улицам самокаты. Но их работа пока зависит от погодных условий.
В среду было объявлено о грядущем заседании «коронавирусного» оперштаба. Он прошел 30 марта. О решениях читайте в материале ниже:
Бояться стоит не только коронавируса. 29 марта в регионе зафиксировали первый укус клеща. Пострадал семилетний мальчик. К пятнице стало известно, когда и где пройдет акарицидная обработка.
Аналитики составили список самых высокооплачиваемых вакансий в Омске. Удивительно, но там нет банальных предложений. Чего только стоит менеджер по продаже памятников! Еще одно исследование показало, как омичей наказывают за плохую работу. Где-то выговоры, где-то штрафы, а в некоторых организациях — ничего.
К вопросу о деньгах. Близится новый учебный год. Родителям стоит позаботиться о подготовке первоклассников. Город55 подготовил полезный гайд:
В пятницу, 31 марта, появилась информация, что «Авангард» хочет вернуть Валентина Пьянова. 50 миллионов рублей за сезон. Ранее хоккеист уже играл за «ястребов». Но сейчас входит в состав новосибирской «Сибири».
Болельщики всю неделю ждали первого матча финала «Восток» с «Ак Барсом». Игру могли пропустить капитан омской команды Дамир Шарипзянов и защитник Семен Чистяков. Причины — травма и болезнь, соответственно. Форвард Арсений Грицюк прокомментировал будущее противостояние с казанцами. Высказался и главный тренер Михаил Кравец, он открыл тайну, как победить «Ак Барс».
Однако 1 апреля на льду хоккеисты не смогли одолеть соперника. Матч завершился со счетом 3:2, в серии 1:0. Следующая игра пройдет в гостях 3 апреля.