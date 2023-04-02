Новый глава Омской области Хоценко, потоп в Новоалександровке, первый укус клеща

Не только вода беспокоит жителей региона. Еще один бич — разбитые дороги. 1 апреля «весточка» пришла из Павлоградского района. И нет, это не шутка. К ремонту дорог в Омске готовятся. Сезон близок. Рассказываем здесь о планах на этот год. Также обновление ждет путепровод на федеральной автотрассе.