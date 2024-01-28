Упустили преимущество в три шайбы. «Авангард» проиграл челябинскому «Трактору»

Уже на второй минуте матча нападающий Владимир Ткачев открыл счет. Отметим, что хоккеист вышел на лед после двухнедельного перерыва из-за травмы. Вторая шайба не заставила себя долго ждать. На четвертой минуте словацкий нападающий Томаш Юрчо поразил ворота челябинского голкипера. Ассистентом выступил Рид Буше. В середине первого периода игрок «Трактора» получил удаление, а капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов реализовал большинство — 3:0. Тут же за подножку удалился «ястреб» Михаил Гуляев, и гости сократили отставание. За четыре минуты до конца первого периода «Трактор» вновь забил. Команды отправились на перерыв с цифрами 3:2 на табло.