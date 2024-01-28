Упустили преимущество в три шайбы. «Авангард» проиграл челябинскому «Трактору»

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
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Сегодня, 28 января, омский «Авангард» на льду G-Drive Арены уступил «Трактору» из Челябинска со счетом 4:5. По ходу игры «ястребы» имели преимущество в три шайбы.
Уже на второй минуте матча нападающий Владимир Ткачев открыл счет. Отметим, что хоккеист вышел на лед после двухнедельного перерыва из-за травмы. Вторая шайба не заставила себя долго ждать. На четвертой минуте словацкий нападающий Томаш Юрчо поразил ворота челябинского голкипера. Ассистентом выступил Рид Буше. В середине первого периода игрок «Трактора» получил удаление, а капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов реализовал большинство — 3:0. Тут же за подножку удалился «ястреб» Михаил Гуляев, и гости сократили отставание. За четыре минуты до конца первого периода «Трактор» вновь забил. Команды отправились на перерыв с цифрами 3:2 на табло.
Во втором периоде на 25-й минуте матча гости сравняли счет, играя в большинстве. Тренер «Авангарда» Михаил Кравец принял решение заменить голкипера. В ворота вместо Павла Хомченко встал Андрей Мишуров. Но спустя 5 минут и он пропустил шайбу — 3:4.
Едва начался третий период, Рид Буше с передачи Семена Чистякова отправил шайбу в ворота «Трактора» и сравнял счет. Победу гостям принес Максим Шабанов на 47-й минуте — 4:5. Счет на табло больше не менялся. «Ястребы» в конце третьего периода сняли вратаря и играли вшестером, но это не помогло.
Следующую игру «Авангард» проведет в среду, 31 января, на выезде в Астане, где встретится с «Барысом».
Напомним, прошлый матч «Авангард» провел с казанским «Ак Барсом». «Ястребы» победили со счетом 4:2.