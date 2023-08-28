Песни, танцы, «Авангард». Омичам презентовали команду нового сезона

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
27 августа в центре Омска, на Соборной площади, прошла презентация нового состава «Авангарда». Мероприятие, по самым скромным подсчетам, собрало порядка 25 тысяч человек. Город55 рассказывает и показывает, как это было.
Официальное и основное действо начиналось ближе к 7 часам вечера, однако уже за час до этого на площади практически не было свободного места.
Первыми «в бой» отправились барабанщик Антон Триф и диджей Василий Демченко. Такая вот разносторонняя личность вратарь «ястребов». Пошумели, подрайвовали и не на шутку разогрели присутствующих. Василий за вертушками смотрелся вполне в своей тарелке, так что после завершения карьеры ему будет чем заняться.
Хотя по большому счету настраивать омичей и гостей города на нужный лад особо и не требовалось — от мерча с символикой любимого клуба рябило в глазах, а традиционное: «А-ван-гард!!!» раздавалось то тут, то там из разных уголков площади и сливалось в единое многоголосье.
Далее бразды правления праздником взяли уже ведущие: поговорили, пошутили, пообщались — и вот они, кого так ждали и ради кого в этот дождливый и откровенно прохладный вечер предпочли теплому пледу в уютном жилище площадку перед сценой на Соборной площади, — игроки «Авангарда» сезона 2023/24. Пайгин, Шулак, Демченко, Шарипзянов, Чистяков с гипсом под джерси и Телегин эффектно появились из-под земли, точнее из-под сцены.
В это время внизу за своими любимыми наблюдали жены и дети хоккеистов.
Из разговора с игроками клуба зрители узнали, что Шарипзянов стал настоящим омичом — купил квартиру в городе.
К слову, одним из тех, кто в этот воскресный вечер не остался дома, был врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
«У нас хоккейный город и область, и это ни для кого не секрет. Омичи любят хоккей и, конечно, очень ждали этого праздника, начала сезона. Полная площадь, и на самом деле омичи просили, хоккеисты просили, и мы пошли навстречу. Это любимая команда, и это мероприятие должно было быть. Будем ждать побед и Кубка Гагарина. Верим, любим, надеемся и болеем за свою любимую команду», — отметил Хоценко.
Естественно, сей праздник посетил и новоиспеченный председатель Совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин, который честно пообещал присутствовать на каждой домашней игре «ястребов».
«Организовать такое мероприятие — оно дорого стоит, но все жители города и области и все болельщики заслужили это. Недавно у нас прошел Совет директоров, где были обозначены все цели. У такого клуба, как „Авангард“, она только одна — это Кубок Гагарина. Вместе мы этого достигнем. Буду посещать все домашние матчи команды без исключения и без каких-либо отговорок, ну и часть выездных мы — руководство клуба — также посетим», — пообещал Аверин.
Тем временем сцена постепенно заполнялась игроками клуба, под бурные и практически не смолкающие возгласы и аплодисменты болельщиков. Вот только кого-то на ней не хватало — например, Владимира Ткачева. Минута — и он в компании Холодилина и Рейнгардта въезжает на площадь на бензовозе главного спонсора.
Далее сцена заполняется главным тренером Михаилом Кравцом и его командой, а также теми, без кого слаженный организм «Авангарда» не будет функционировать в нужном ритме. И вот все в сборе, и звучат приветственные и официальные речи, в которых из уст генерального менеджера команды Антона Курьянова мы узнаем, что «ястребы» намерены забрать кубок у ЦСКА.
Кульминацией этого явления «Авангарда» народу стало групповое селфи и общее фото на фоне преданных болельщиков, которые, без сомнения, ждут, надеются и верят в то, что озвучил Курьянов.
На том все действо с командой закончилось и плавно перешло в танцы, пляски, расколбас. Первенство на сцене досталось группе The Hatters. Фронтмен Юрий Музыченко и компания зажгли, да еще как — омичи выплясывали, подтанцовывали и подпевали. Кое-кто особенно упорно.
Следом внимание омичей, а также их руки, ноги, голоса и сердца заняла группа «Дискотека Авария». Все в лучших традициях: эффектный выход — Алексей Серов в джерси «Авангарда», шлеме и с клюшкой. И понеслось — ярко, дерзко и феерично. После и полетело — сначала шлем, затем и все остальное на радость фанатам и просто сочувствующим.
На сцене было все и сразу — танцы, пляски до упада, причем в буквальном смысле этого слова, акробатика, прыжки и подарки от Деда Мороза, общение со зрителями, порою чересчур тесное, и до боли знакомые хиты, которые пели хором.
Словом, публика, как говорится, неистовствовала, и к концу выступления в ритме танцы были все и вся — и стар, и млад.
А закончить сей репортаж хочется обещаниями капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова.
«Омск, спасибо большое, что были сегодня с нами, спасибо, что пришли. Будем стараться и радовать вас весь сезон. Да, будут и победы, и поражения, главное, что вместе мы пройдем этот длинный путь. А если будем выигрывать, то и Кубок у нас обязательно будет», — уверен Шарипзянов.
На этом, пожалуй, все. И, кстати, если вы еще не читали интервью с капитаном «ястребов», то оно ниже по ссылке.