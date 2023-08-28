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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Болельщики основательно подготовились к презентации

Песни, танцы, «Авангард». Омичам презентовали команду нового сезона

28 августа 2023, 05:08
Фото: Город55
Болельщики основательно подготовились к презентации

Около 25 тысяч омичей пришли на презентацию нового «Авангарда». Как это было

Почти 25 тысяч человек вечером воскресенья пришли на Соборную площадь, чтобы поддержать «ястребов» перед стартом очередного похода за Кубком Гагарина.

27 августа в центре Омска, на Соборной площади, прошла презентация нового состава «Авангарда». Мероприятие, по самым скромным подсчетам, собрало порядка 25 тысяч человек. Город55 рассказывает и показывает, как это было.

Официальное и основное действо начиналось ближе к 7 часам вечера, однако уже за час до этого на площади практически не было свободного места.

На презентацию пришло около 25 тысяч человекНа презентацию пришло около 25 тысяч человек
На презентацию пришло около 25 тысяч человек
Фото: Город55

Первыми «в бой» отправились барабанщик Антон Триф и диджей Василий Демченко. Такая вот разносторонняя личность вратарь «ястребов». Пошумели, подрайвовали и не на шутку разогрели присутствующих. Василий за вертушками смотрелся вполне в своей тарелке, так что после завершения карьеры ему будет чем заняться.

Василий оказался весьма разносторонним
Видео: Город55

Хотя по большому счету настраивать омичей и гостей города на нужный лад особо и не требовалось — от мерча с символикой любимого клуба рябило в глазах, а традиционное: «А-ван-гард!!!» раздавалось то тут, то там из разных уголков площади и сливалось в единое многоголосье.

Омичи как могли приветствовали любимую команду
Видео: Город55

Далее бразды правления праздником взяли уже ведущие: поговорили, пошутили, пообщались — и вот они, кого так ждали и ради кого в этот дождливый и откровенно прохладный вечер предпочли теплому пледу в уютном жилище площадку перед сценой на Соборной площади, — игроки «Авангарда» сезона 2023/24. Пайгин, Шулак, Демченко, Шарипзянов, Чистяков с гипсом под джерси и Телегин эффектно появились из-под земли, точнее из-под сцены.

Хоккеисты эффектно появились из-под сцены
Видео: Город55

В это время внизу за своими любимыми наблюдали жены и дети хоккеистов.

Самые преданные зрители и болельщикиСамые преданные зрители и болельщики
Самые преданные зрители и болельщики
Фото: Город55

Из разговора с игроками клуба зрители узнали, что Шарипзянов стал настоящим омичом — купил квартиру в городе.

Капитан ястребов обзавелся недвижимостью в Омске
Видео: ХК Авангард

К слову, одним из тех, кто в этот воскресный вечер не остался дома, был врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

«У нас хоккейный город и область, и это ни для кого не секрет. Омичи любят хоккей и, конечно, очень ждали этого праздника, начала сезона. Полная площадь, и на самом деле омичи просили, хоккеисты просили, и мы пошли навстречу. Это любимая команда, и это мероприятие должно было быть. Будем ждать побед и Кубка Гагарина. Верим, любим, надеемся и болеем за свою любимую команду», — отметил Хоценко.

Естественно, сей праздник посетил и новоиспеченный председатель Совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин, который честно пообещал присутствовать на каждой домашней игре «ястребов».

«Организовать такое мероприятие — оно дорого стоит, но все жители города и области и все болельщики заслужили это. Недавно у нас прошел Совет директоров, где были обозначены все цели. У такого клуба, как „Авангард“, она только одна — это Кубок Гагарина. Вместе мы этого достигнем. Буду посещать все домашние матчи команды без исключения и без каких-либо отговорок, ну и часть выездных мы — руководство клуба — также посетим», — пообещал Аверин.

Тем временем сцена постепенно заполнялась игроками клуба, под бурные и практически не смолкающие возгласы и аплодисменты болельщиков. Вот только кого-то на ней не хватало — например, Владимира Ткачева. Минута — и он в компании Холодилина и Рейнгардта въезжает на площадь на бензовозе главного спонсора.

До сцены Ткачева и компанию подбросили на бензовозе
Видео: Город55
Ткачев вышел на сцену в компании молодых игроков
Видео: Город55

Далее сцена заполняется главным тренером Михаилом Кравцом и его командой, а также теми, без кого слаженный организм «Авангарда» не будет функционировать в нужном ритме. И вот все в сборе, и звучат приветственные и официальные речи, в которых из уст генерального менеджера команды Антона Курьянова мы узнаем, что «ястребы» намерены забрать кубок у ЦСКА.

Курьянов пообещал забрать кубок у ЦСКА
Видео: Город55

Кульминацией этого явления «Авангарда» народу стало групповое селфи и общее фото на фоне преданных болельщиков, которые, без сомнения, ждут, надеются и верят в то, что озвучил Курьянов.

Фото на память и омичи с нетерпением ждут такое же, но с уже в кубком
Видео: ХК Авангард

На том все действо с командой закончилось и плавно перешло в танцы, пляски, расколбас. Первенство на сцене досталось группе The Hatters. Фронтмен Юрий Музыченко и компания зажгли, да еще как — омичи выплясывали, подтанцовывали и подпевали. Кое-кто особенно упорно.

На разогреве в этот вечер была группа The Hatters
Видео: Город55
Разогрели все весьма не плохо
Видео: Город55

Следом внимание омичей, а также их руки, ноги, голоса и сердца заняла группа «Дискотека Авария». Все в лучших традициях: эффектный выход — Алексей Серов в джерси «Авангарда», шлеме и с клюшкой. И понеслось — ярко, дерзко и феерично. После и полетело — сначала шлем, затем и все остальное на радость фанатам и просто сочувствующим.

Дискотека Авария феерично появилась на сцене
Видео: Город55

На сцене было все и сразу — танцы, пляски до упада, причем в буквальном смысле этого слова, акробатика, прыжки и подарки от Деда Мороза, общение со зрителями, порою чересчур тесное, и до боли знакомые хиты, которые пели хором.

Авария зажгла по полной
Видео: Город55
Многие хиты группы омичи пели хором
Видео: Город55
Да и танцы были не менее зажигательнее, чем на сцене
Видео: Город55
На сцене, к слову, было вот так
Видео: Город55
И какой же праздник без подарков, да еще и от Деда Мороза
Видео: Город55

Словом, публика, как говорится, неистовствовала, и к концу выступления в ритме танцы были все и вся — и стар, и млад.

К кульминации выступления в ритме танца были все и вся
Видео: Город55

А закончить сей репортаж хочется обещаниями капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова.

«Омск, спасибо большое, что были сегодня с нами, спасибо, что пришли. Будем стараться и радовать вас весь сезон. Да, будут и победы, и поражения, главное, что вместе мы пройдем этот длинный путь. А если будем выигрывать, то и Кубок у нас обязательно будет», — уверен Шарипзянов.

На этом, пожалуй, все. И, кстати, если вы еще не читали интервью с капитаном «ястребов», то оно ниже по ссылке.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов: «Если не хоккей, то математика!»
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