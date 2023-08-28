Песни, танцы, «Авангард». Омичам презентовали команду нового сезона

Далее сцена заполняется главным тренером Михаилом Кравцом и его командой, а также теми, без кого слаженный организм «Авангарда» не будет функционировать в нужном ритме. И вот все в сборе, и звучат приветственные и официальные речи, в которых из уст генерального менеджера команды Антона Курьянова мы узнаем, что «ястребы» намерены забрать кубок у ЦСКА.