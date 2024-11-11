Омский «Авангард» в тяжелейшем матче обыграл питерский СКА со счетом 2:1

Третий период питерцы начали с прессинга. Тем не менее, и «Авангард» выходил к воротам гостей, однако забить не смог. За две минуты до конца основного времени Рид Буше получил малый штраф за удар клюшкой. Команд СКА заменила голкипера на шестого полевого. Но это не помогло.