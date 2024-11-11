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Posted 11 ноября, 15:43

Published 11 ноября, 15:43

Modified 11 ноября, 15:48

Updated 11 ноября, 15:48

Омский «Авангард» в тяжелейшем матче обыграл питерский СКА со счетом 2:1

Омский «Авангард» в тяжелейшем матче обыграл питерский СКА со счетом 2:1

11 ноября 2024, 15:43
Фото: ХК Авангард.
У омичей отличились Рид Буше и Матвей Заседа.

Омский «Авангард» сегодня, 11 ноября, на домашнем льду принимал питерский СКА. «Ястребы» победили со счетом 2:1.

На старте первого периода «ястребы» создали пару острых атак. Шайба чудом не зашла в ворота армейцев. Но и гости отвечали контратаками. В середине первого игрового отрезка омичам удалось открыть счет. Отличился Рид Буше. Ассистентами атаки стали Николай Прохоркин и Илья Рейнгардт. Сразу же и игрок СКА Евгений Кузнецов получил штраф за подножку. «Ястребы» реализовали большинство — 2:0. С передачи Михаила Гуляева шайбу забил Матвей Заседа.

Под конец периода «Авангард» остался в меньшинстве. В неравных составах игра перешла во второй игровой отрезок.

Фото: ХК Авангард

В начале второго периода «Авангард» смог выстоять в меньшинстве. А после «ястребам» выдалась возможность поиграть с численным преимуществом, у СКА за подножку удалился Андрей Педан. Однако следом за ним на скамейку штрафников за блокировку поехал «ястреб» Семен Чистяков.

На 26-й минуте в равных составах «армейцы» сократили счет — 2:1. Шайбу в ворота Павла Хомченко забросил Валентин Зыков. Больше во втором периоде забитых голов болельщики не увидели.

Фото: ХК Авангард

Третий период питерцы начали с прессинга. Тем не менее, и «Авангард» выходил к воротам гостей, однако забить не смог. За две минуты до конца основного времени Рид Буше получил малый штраф за удар клюшкой. Команд СКА заменила голкипера на шестого полевого. Но это не помогло.

Статистика матча:

  • Броски: 48-80;
  • Броски в створ: 28-34;
  • Голы: 2-1;
  • Вбрасывания: 24-29;
  • Блокированные броски: 24-7;
  • Силовые приемы: 17-16;
  • Отборы: 5-4;
  • Потери: 14-8;
  • Перехваты: 15-7;
  • Время в атаке: 11:12–19:36;
  • Штраф: 8-6.

Следующую игру «Авангард» проведет в среду, 13 ноября, в G-Drive Арене с московским «Динамо». Начало матча в 19:30.

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