Омский «Авангард» переломил ход встречи и обыграл «Локомотив» в пятом матче серии

Первый период прошел под диктовку гостей. За двадцать минут «Авангард» смог нанести всего лишь один бросок в створ ворот «Локомотива». Он оказался неудачным. Ярославцы же бросили по воротам Павла Хомченко 12 раз. На седьмой минуте матча нападающий «ястребов» Рид Буше заработал удаление за удар клюшкой. Гости реализовали численное преимущество. Отличился Максим Березкин. На первый перерыв команды отправились со счетом 0:1 в пользу «Локомотива».