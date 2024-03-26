Омский «Авангард» переломил ход встречи и обыграл «Локомотив» в пятом матче серии

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Published Сегодня, 17:40
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Омский «Авангард» сегодня, 26 марта, на домашнем льду обыграл ярославский «Локомотив» — 4:2. «Ястребы» в настоящее время уступают «железнодорожникам» в четвертьфинальной серии со счетом 2:3.
Первый период прошел под диктовку гостей. За двадцать минут «Авангард» смог нанести всего лишь один бросок в створ ворот «Локомотива». Он оказался неудачным. Ярославцы же бросили по воротам Павла Хомченко 12 раз. На седьмой минуте матча нападающий «ястребов» Рид Буше заработал удаление за удар клюшкой. Гости реализовали численное преимущество. Отличился Максим Березкин. На первый перерыв команды отправились со счетом 0:1 в пользу «Локомотива».
В начале второго периода игрок «Локомотива» Мартин Гернат получил малый штраф за подножку. «Ястребы» сравняли в большинстве — 1:1. С передачи Владимира Ткачева шайбу забросил Томаш Юрчо. Однако, через 5 минут гости вновь вышли вперед. Максим Шалунов поразил ворота омского голкипера — 1:2. В середине периода игрок гостей Даниил Тесанов отправился в штраф-бокс за выброс шайбы, а Райан Спунер реализовал большинство. Ассистентами атаки стали Валентин Пьянов и Рид Буше. Счет после двух периодов — 2:2.
На 49 минуте «ястребы» впервые в матче вышли вперед. Шайбу забросил Семен Чистяков с передачи Рида Буше и Райана Спунера. За пять минут до конца основного времени первое звено снова отличилось — 4:2. Буше записал на свой счет гол, а Спунер — передачу. «Локомотив» взял тайм-аут, а позднее снял вратаря, однако результата это не принесло. Итоговый счет — 4:2.
Статистика матча:
Следующая игра пройдет в Ярославле в четверг, 28 марта.