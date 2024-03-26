Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:40

Published Сегодня, 17:40

Modified Сегодня, 17:42

Updated Сегодня, 17:42

Омский «Авангард» переломил ход встречи и обыграл «Локомотив» в пятом матче серии

Омский «Авангард» переломил ход встречи и обыграл «Локомотив» в пятом матче серии

26 марта 2024, 17:40
Фото: ХК Авангард
У омичей шайбы забросили Томаш Юрчо, Райан Спунер, Семен Чистяков и Рид Буше.

Омский «Авангард» сегодня, 26 марта, на домашнем льду обыграл ярославский «Локомотив» — 4:2. «Ястребы» в настоящее время уступают «железнодорожникам» в четвертьфинальной серии со счетом 2:3.

Первый период прошел под диктовку гостей. За двадцать минут «Авангард» смог нанести всего лишь один бросок в створ ворот «Локомотива». Он оказался неудачным. Ярославцы же бросили по воротам Павла Хомченко 12 раз. На седьмой минуте матча нападающий «ястребов» Рид Буше заработал удаление за удар клюшкой. Гости реализовали численное преимущество. Отличился Максим Березкин. На первый перерыв команды отправились со счетом 0:1 в пользу «Локомотива».

Фото: ХК Авангард

В начале второго периода игрок «Локомотива» Мартин Гернат получил малый штраф за подножку. «Ястребы» сравняли в большинстве — 1:1. С передачи Владимира Ткачева шайбу забросил Томаш Юрчо. Однако, через 5 минут гости вновь вышли вперед. Максим Шалунов поразил ворота омского голкипера — 1:2. В середине периода игрок гостей Даниил Тесанов отправился в штраф-бокс за выброс шайбы, а Райан Спунер реализовал большинство. Ассистентами атаки стали Валентин Пьянов и Рид Буше. Счет после двух периодов — 2:2.

Фото: ХК Авангард

На 49 минуте «ястребы» впервые в матче вышли вперед. Шайбу забросил Семен Чистяков с передачи Рида Буше и Райана Спунера. За пять минут до конца основного времени первое звено снова отличилось — 4:2. Буше записал на свой счет гол, а Спунер — передачу. «Локомотив» взял тайм-аут, а позднее снял вратаря, однако результата это не принесло. Итоговый счет — 4:2.

Статистика матча:

  • Броски: 37-68;
  • Броски в створ: 14-36;
  • Голы: 4-2;
  • Вбрасывания: 28-30;
  • Блокированные броски: 19-11;
  • Силовые приемы: 41-16;
  • Отборы: 6-3;
  • Потери: 10-8;
  • Перехваты: 2-5;
  • Время в атаке: 08:59–18:24;
  • Штраф: 6-4

Следующая игра пройдет в Ярославле в четверг, 28 марта.

Играем на результат: в «Авангарде» рассказали о настрое перед матчем с «Локомотивом»
Узнать подробнее
Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ
Узнать подробнее
#Спорт#Хоккей#Гости#Рид Буше#Семен Чистяков#Евгений Игишев#Локомотив#Большинство#Удаление#Райан Спунер#Томаш Юрчо#Серия
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. Как DAS Pridurcos шокировали людей экстремальными трюками
Сегодня, 06:14
И снова ТЦ. Рядом с омским парком 30 лет ВЛКСМ хотят вырубить около 300 деревьев
Сегодня, 05:05
Может рухнуть. В Омске дошло до суда дело о расселении жильцов аварийной двухэтажки
Сегодня, 04:03
В омском музпедколледже извинились за обвинения группы «Пикник» в сатанизме
Сегодня, 06:34
Виртуальное с реальным. В Омске рядом с ФОКом на Конева оборудуют фиджитал-центр
Сегодня, 05:20
"