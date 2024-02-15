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Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

Омский «Авангард» проиграл «Автомобилисту» в Екатеринбурге со счетом 2:4

Второе поражение на выезде. Омский «Авангард» уступил «Автомобилисту» — 2:4

15 февраля 2024, 16:19
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» проиграл «Автомобилисту» в Екатеринбурге со счетом 2:4

У омичей шайбы забросили Райан Спунер и Дамир Шарипзянов.

Сегодня, 15 февраля, омский «Авангард» в Екатеринбурге встречался с местным «Автомобилистом». Матч закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.

Счет в матче открыли уральцы. Отличился Степан Хрипунов, ассистентами выступили Никита Трямкин и Андрей Обидин. От «ястребов» последовала атака и курьезная шайба едва не влетела в ворота Галкина, отскочив от стекла, успел среагировать вратарь «Автомобилиста». Нападающий хозяев льда Алексей Бывальцев заработал штраф за подножку, однако «ястребы» не смогли реализовать большинство. На перерыв команды отправились с цифрами 1:0 на табло в пользу «Автомобилиста».

Во втором периоде «ястребы» сразу же сравняли счет. Нападающий Райан Спунер с передачи Владимира Ткачева и Семена Чистякова отправил шайбу в ворота уральцев. Тут же омичи остались в меньшинстве, Игорь Мартынов получил малый штраф за подножку. «Авангарду» удалось выстоять под натиском хозяев площадки. Уральцы смотрелись активней во втором периоде. А «Авангард» вновь заработал удаление за подножку, сфолил Дамир Жафяров. Только отыграли меньшинство, как отдыхать на скамейку поехал «ястреб» Николай Прохоркин за толчок соперника клюшкой.

Под конец второй двадцатиминутки возможность поиграть в формате 5Х4 представилась и «ястребам». Большинство реализовали. Капитан Дамир Шарипзянов с передачи Спунера и Ткачева поразил ворота «Автомобилиста» — 2:1 в пользу «Авангарда» по итогу двух периодов.

Шарипзянов вывел омичей вперед в конце второго периодаШарипзянов вывел омичей вперед в конце второго периода
Шарипзянов вывел омичей вперед в конце второго периода
Фото: ХК Авангард

В начале третьего периода «Автомобилисту» удалось сравнять счет — 2:2. Шайбу в ворота Мишурова забросил Андрей Обидин. А в середине периода уральцы снова вышли вперед. С передачи Алексея Макеева гол забил Стефан Да Коста. От «Авангарда» последовала атака за атакой, но результата это не принесло. А уральцы при этом укрепили преимущество за 2 минуты до конца основного времени — 4:2. Больше счет в матче не менялся.

Статистика матча:

  • Броски: 54-53;
  • Броски в створ: 24-22;
  • Голы: 4-2;
  • Вбрасывания: 34-27;
  • Блокированные броски: 20-17;
  • Силовые приемы: 8-5;
  • Отборы: 7-6;
  • Потери: 2-2;
  • Перехваты: 9-3;
  • Время в атаке: 14:15–13:31;
  • Штраф: 4-8

В прошлой игре омская команда проиграла в Уфе «Салавату Юлаеву» со счетом 2:7. Следующий матч «Авангард» проведет в Омске в субботу, 17 февраля, с «Металлургом» из Магнитогорска.

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#Спорт#Авангард#Матч#Штраф#Омичи#Шайба#Владимир Ткачев#Семен Чистяков#Автомобилист#Евгений Игишев#Райан Спунер#Меньшинство
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