Второе поражение на выезде. Омский «Авангард» уступил «Автомобилисту» — 2:4

В начале третьего периода «Автомобилисту» удалось сравнять счет — 2:2. Шайбу в ворота Мишурова забросил Андрей Обидин. А в середине периода уральцы снова вышли вперед. С передачи Алексея Макеева гол забил Стефан Да Коста. От «Авангарда» последовала атака за атакой, но результата это не принесло. А уральцы при этом укрепили преимущество за 2 минуты до конца основного времени — 4:2. Больше счет в матче не менялся.