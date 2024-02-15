Второе поражение на выезде. Омский «Авангард» уступил «Автомобилисту» — 2:4

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Published Сегодня, 16:19
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Сегодня, 15 февраля, омский «Авангард» в Екатеринбурге встречался с местным «Автомобилистом». Матч закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.
Счет в матче открыли уральцы. Отличился Степан Хрипунов, ассистентами выступили Никита Трямкин и Андрей Обидин. От «ястребов» последовала атака и курьезная шайба едва не влетела в ворота Галкина, отскочив от стекла, успел среагировать вратарь «Автомобилиста». Нападающий хозяев льда Алексей Бывальцев заработал штраф за подножку, однако «ястребы» не смогли реализовать большинство. На перерыв команды отправились с цифрами 1:0 на табло в пользу «Автомобилиста».
Во втором периоде «ястребы» сразу же сравняли счет. Нападающий Райан Спунер с передачи Владимира Ткачева и Семена Чистякова отправил шайбу в ворота уральцев. Тут же омичи остались в меньшинстве, Игорь Мартынов получил малый штраф за подножку. «Авангарду» удалось выстоять под натиском хозяев площадки. Уральцы смотрелись активней во втором периоде. А «Авангард» вновь заработал удаление за подножку, сфолил Дамир Жафяров. Только отыграли меньшинство, как отдыхать на скамейку поехал «ястреб» Николай Прохоркин за толчок соперника клюшкой.
Под конец второй двадцатиминутки возможность поиграть в формате 5Х4 представилась и «ястребам». Большинство реализовали. Капитан Дамир Шарипзянов с передачи Спунера и Ткачева поразил ворота «Автомобилиста» — 2:1 в пользу «Авангарда» по итогу двух периодов.
В начале третьего периода «Автомобилисту» удалось сравнять счет — 2:2. Шайбу в ворота Мишурова забросил Андрей Обидин. А в середине периода уральцы снова вышли вперед. С передачи Алексея Макеева гол забил Стефан Да Коста. От «Авангарда» последовала атака за атакой, но результата это не принесло. А уральцы при этом укрепили преимущество за 2 минуты до конца основного времени — 4:2. Больше счет в матче не менялся.
Статистика матча:
В прошлой игре омская команда проиграла в Уфе «Салавату Юлаеву» со счетом 2:7. Следующий матч «Авангард» проведет в Омске в субботу, 17 февраля, с «Металлургом» из Магнитогорска.