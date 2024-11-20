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Поражение

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2024
«Самые тихие трибуны в сезоне»: Звягин высказался о крупном поражении «Авангарда»
20 ноября, 10:43
Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл лидеру конференции — «Трактору»
23 октября, 15:56
Главный тренер омского «Авангарда» заявил, что команда будет выигрывать
13 октября, 03:33
В Омске планируют отстранить главного тренера «Авангарда» Звягина от работы
12 октября, 04:09
«Не смогли подобрать ключи»: тренер «Авангарда» Звягин — о поражении «Барысу»
11 октября, 04:06
Еще одно поражение. Омский «Авангард» проиграл питерскому СКА со счетом 1:4
24 сентября, 03:46
Нокауты и «Атас» от Расторгуева: в Омске прошел турнир единоборств SFC-10
В главном поединке вечера встретились Александр Шлеменко и американец Кертис Миллендер.
1 июня, 19:31
Нужно больше бросать: тренер «Авангарда» Звягин — о поражении «Локомотиву»
«Ястребы» уступили ярославцам — 1:3. С таким же счетом омская команда проигрывает в серии.
22 марта, 19:33
Обидное и неприятное поражение: тренер «Авангарда» — о первом матче с «Локомотивом»
Игра закончилась со счетом 1:2 во втором овертайме.
16 марта, 16:31
Не заслужили победу, едем домой: капитан «Авангарда» — о поражении «Ладе»
«Ястребы» уступили тольяттинцам со счетом 1:4 в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.
8 марта, 04:59
Меньше бросков и владения шайбой: тренер «Авангарда» — о причинах поражения «Ладе»
«Ястребы» уступили тольяттинцам 1:4. Омская команда лидирует в серии плей-офф со счетом 3:1.
7 марта, 18:25
Определится соперник в плей-офф. «Авангард» в Магнитогорске сыграет с лидером Востока
Исход поединка решит, с кем «ястребы» встретятся в первом раунде плей-офф.
26 февраля, 04:39
Второе место конференции. Омский «Авангард» потерпел поражение в матче с «Трактором»
Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу хозяев льда: «ястребы» уступили серию буллитов.
25 февраля, 05:00
Проблемы в нападении и защите: тренер «Авангарда» назвал причины поражения от «Лады»
После двух периодов омичи вели со счетом 2:0, однако тольяттинцы в третьей двадцатиминутке смогли сравнять, а после оказались сильнее в овертайме.
22 февраля, 18:38
«Не имели права отдавать игру»: капитан «Авангарда» о поражении «Трактору»
«Ястребы» проиграли гостям из Челябинска со счетом 4:5, имея преимущество по ходу матча в три шайбы.
28 января, 16:09
Обновление автопарка, юная помощница мошенников и разгром на льду. Омск в воскресенье
21 января, 16:25
Реванш в чужую пользу. Омский «Авангард» потерпел поражение в Ярославле
Удача отвернулась от омичей — «Локомотив» нанес «Авангарду» сокрушительное поражение со счетом 1:4.
21 января, 16:22
2023
Первый проигрыш в сезоне. Омский ФК «Иртыш» провалил игру с командой из Уфы
У спортсменов есть неделя, чтобы подготовиться к следующему матчу.
14 августа 2023, 03:07

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