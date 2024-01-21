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Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Обновление автопарка, юная помощница мошенников и разгром на льду. Омск в воскресенье

Обновление автопарка, юная помощница мошенников и разгром на льду. Омск в воскресенье

21 января 2024, 16:25
Фото: 1MI
Воскресенье почти на излете — самое время подвести итоги и оглянуться к самым необычным новостям уходящего дня.

Новость №1. Новые машины мэрии.

В скором времени омские чиновники пересядут в новые машины — соответствующий аукцион уже запушен на портале госзакупок. Как стало известно, автотранспортное хозяйство хотят расширить кроссоверами. От машин требуется буквально «молодость» — год выпуска должен быть не раньше 2023, вместительность в 5 человек, мотор на 100-150 лошадиных сил, круиз-контроль и ГЛОНАСС. Предполагается закупить 14 машин, но вот одна из них будет отличаться от коллег. Как? Можно узнать в материале ниже.

29 миллионов рублей. Омская мэрия обновит автопарк
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Новость №2. Юный курьер в руках мошенников.

Махинации мошенников коварны. Случай, подтверждающий это правило, произошел в Тюкалинске.

В полицию обратилась 72-летняя жительница Тюкалинска — пенсионерка отдала мошенникам 200 тысяч рублей. Эти деньги были нужны на якобы «урегулирование медицинских и юридических вопросов» ее дочери попавшей в ДТП. Обман раскрылся вечером того же дня — потерпевшей позвонила настоящая дочка, а аварии не было.

Уже позже сотрудники выяснили, что деньги пенсионерка передала курьеру — его и удалось оперативно отыскать (девушка приехала на такси). И, как оказалось, мошенникам помогла местная 15-летняя школьница. Злоумышленники ее как бы «наняли» перевозить «вещи от разных людей». Двойной обман — вдвойне обиден.

15-летняя школьница из Омской области стала соучастницей мошенников
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Новость №3. Сокрушительное поражение «Авангарда».

Удача отвернулась от омичей — «Локомотив» нанес «Авангарду» сокрушительное поражение со счетом 1:4. Большое количество опасных моментов страдало от недостатков реализации, противник крепко держал свои ворота, но игра завершилась и кажется, «Локомотив» отомстил за свое поражение на льду Омска. Победная серия «ястребов» прервана, а подробности игры можно найти в материале ниже:

Реванш в чужую пользу. Омский «Авангард» потерпел поражение в Ярославле
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