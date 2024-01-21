Обновление автопарка, юная помощница мошенников и разгром на льду. Омск в воскресенье

В скором времени омские чиновники пересядут в новые машины — соответствующий аукцион уже запушен на портале госзакупок. Как стало известно, автотранспортное хозяйство хотят расширить кроссоверами. От машин требуется буквально «молодость» — год выпуска должен быть не раньше 2023, вместительность в 5 человек, мотор на 100-150 лошадиных сил, круиз-контроль и ГЛОНАСС. Предполагается закупить 14 машин, но вот одна из них будет отличаться от коллег. Как? Можно узнать в материале ниже.