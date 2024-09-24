Еще одно поражение. Омский «Авангард» проиграл питерскому СКА со счетом 1:4

Posted 24 сентября, 03:46
Published 24 сентября, 03:46
Modified 24 сентября, 03:48
Updated 24 сентября, 03:48
Омский «Авангард» накануне, 23 сентября, в Санкт-Петербурге встречался с местным СКА. «Ястребы» уступили со счетом 1:4.
Счет в матче открыли хозяева площадки. На 11-й минуте Сергей Толчинский отправил шайбу в ворота Павла Хомченко. Спустя 4 минуты Михаил Григоренко укрепил преимущество СКА — 2:0.
Во втором периоде «ястребы» смогли отыграть одну шайбу. Ворота поразил Алексей Макеев. Под конец основного времени матча хоккеисты СКА Михаил Воробьев и Валентин Зыков довели счет до разгромного — 4:1.
Для «Авангарда» это поражение стало пятым подряд. Ранее болельщики «ястребов» заговорили об отставке главного тренера команды Сергея Звягина в связи с неудачной серией.