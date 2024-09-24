gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 03:46

Published 24 сентября, 03:46

Modified 24 сентября, 03:48

Updated 24 сентября, 03:48

Омский «Авангард» проиграл питерскому СКА и продлил серию неудач

Еще одно поражение. Омский «Авангард» проиграл питерскому СКА со счетом 1:4

24 сентября 2024, 03:46

Омский «Авангард» проиграл питерскому СКА и продлил серию неудач

Единственную шайбу в ворота «армейцев» отправил Алексей Макеев.

Омский «Авангард» накануне, 23 сентября, в Санкт-Петербурге встречался с местным СКА. «Ястребы» уступили со счетом 1:4.

Счет в матче открыли хозяева площадки. На 11-й минуте Сергей Толчинский отправил шайбу в ворота Павла Хомченко. Спустя 4 минуты Михаил Григоренко укрепил преимущество СКА — 2:0.

Во втором периоде «ястребы» смогли отыграть одну шайбу. Ворота поразил Алексей Макеев. Под конец основного времени матча хоккеисты СКА Михаил Воробьев и Валентин Зыков довели счет до разгромного — 4:1.

Для «Авангарда» это поражение стало пятым подряд. Ранее болельщики «ястребов» заговорили об отставке главного тренера команды Сергея Звягина в связи с неудачной серией.

Ждет ли Звягина отставка? Что думает тренер и болельщики о неудачах «Авангарда»
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Отставка#Санкт-Петербург#Сергей Толчинский#Тренер#Поражение#СКА
Подпишитесь
Популярное