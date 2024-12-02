«Соперник был быстрее нас»: Звягин рассказал о причинах поражения «Авангарда»

Сергей Звягин рассказал, почему «Авангард» проиграл «Северстали»

«Ястребы» вели по ходу матча со счетом 2:0, однако затем отдали инициативу команде гостей.

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение череповецкой «Северстали». Напомним, «ястребы» уступили со счетом 2:4. Омичи вели 2:0, но затем отдали инициативу гостям. «Соперник был быстрее нас и превзошел нас в настрое, поэтому заслуженная победа для них. Мы вели в счете, но много позволили сопернику, поэтому их с победой. Последние две игры, наверное, самые худшие у нас в сезоне по скорости и по эмоциям», — рассказал тренер. Прошлый матч «Авангард» уступил в Екатеринбурге «Автомобилисту». Также со счетом 2:4. «Расписание у всех непростое. У нас было четыре игры за семь дней. И выездные игры, с овертаймами. Естественно, это накладывает отпечаток, но, я думаю, мы могли больше из себя достать», — добавил Звягин. Ранее Город55 рассказывал, что «Авангард» и исполняющий обязанности генерального менеджера Евгений Забуга расторгли контракт. Сотрудничество было прекращено по взаимному соглашению сторон. Омский «Авангард» официально объявил о расторжении контракта с генменеджером Забугой Узнать подробнее