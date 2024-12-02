gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 03:08

Published 2 декабря, 03:08

Modified 2 декабря, 03:10

Updated 2 декабря, 03:10

Сергей Звягин рассказал, почему «Авангард» проиграл «Северстали»

«Соперник был быстрее нас»: Звягин рассказал о причинах поражения «Авангарда»

2 декабря 2024, 03:08
Фото: ХК Авангард.

Сергей Звягин рассказал, почему «Авангард» проиграл «Северстали»

«Ястребы» вели по ходу матча со счетом 2:0, однако затем отдали инициативу команде гостей.

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение череповецкой «Северстали». Напомним, «ястребы» уступили со счетом 2:4.

Омичи вели 2:0, но затем отдали инициативу гостям.

«Соперник был быстрее нас и превзошел нас в настрое, поэтому заслуженная победа для них. Мы вели в счете, но много позволили сопернику, поэтому их с победой. Последние две игры, наверное, самые худшие у нас в сезоне по скорости и по эмоциям», — рассказал тренер.

Прошлый матч «Авангард» уступил в Екатеринбурге «Автомобилисту». Также со счетом 2:4.

«Расписание у всех непростое. У нас было четыре игры за семь дней. И выездные игры, с овертаймами. Естественно, это накладывает отпечаток, но, я думаю, мы могли больше из себя достать», — добавил Звягин.

Ранее Город55 рассказывал, что «Авангард» и исполняющий обязанности генерального менеджера Евгений Забуга расторгли контракт. Сотрудничество было прекращено по взаимному соглашению сторон.

Омский «Авангард» официально объявил о расторжении контракта с генменеджером Забугой
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Победа#Расписание#Тренер#Игра#Поражение#Северсталь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика