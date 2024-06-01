Нокауты и «Атас» от Расторгуева: в Омске прошел турнир единоборств SFC-10

Posted Вчера, 19:31
Published Вчера, 19:31
Modified Вчера, 19:34
Updated Вчера, 19:34
Накануне, 1 июня, в G-Drive Арене прошел юбилейный турнир лиги Александра Шлеменко SFC-10. Посмотреть смешанные единоборства пришли около восьми тысяч омичей.
Вечер начался с боя между девушками. В октагон вышли спортсменка из Казахстана Айым Кулатаева и россиянка Анна Ермакова. Бой продолжался всего 40 секунд. Ермакова одержала победу техническим нокаутом.
Спортсмен школы «Шторм» Агасиф Алекберов одержал победу удушающим приемом над Николаем Бредихиным.
Александр Матросов вышел на бой против спортсмена из Казахстана Бексултана Турсынова. Поединок получился яркий. Россиянин проиграл в конце третьего раунда. Турсынов применил удушающий прием.
Вот, как спортсмены прокомментировали поединок:
«Первые два раунда я хотел поработать в стойке. Я проверил соперника, удары, дистанцию. Хотел треугольник сделать ногами, но через руку его поймал», — объяснил Бексултан Турсынов.
«Бой шел под мою диктовку. Просто малейшая ошибка. Я сначала не понял, как это произошло. Соперник взял меня на болевой прием, мне стало не чем дышать. Пришлось постучать. Очень обидно. Досадное поражение, потому, что чувствовал, что вел поединок», — рассказал Матросов.
Перед соглавными боями на сцену G-Drive Арены вышла группа «Любэ». Николай Расторгуев исполнил для зрителей «Там, за туманами», «Ты неси меня, река», «Комбат», «Солдат», «Позови меня тихо по имени» и другие песни.
В соглавном бою вечера омич Александр Осетров в первом раунде нокаутировал бразильца Фабрисио Соареса.
А вот поединок российского бойца Алексея Олейника против бразильца Винисиуса Морейры не состоялся. Олейник снялся с турнира за несколько часов до его начала.
«Лично хочу перед всеми извиниться. Чуть-чуть перестарался вчера. Была порвана связка на ноге. Обещаю вернуться к вам, если школа Александра Шлеменко пригласит, то с удовольствием приеду. Это мой третий приезд в Омск. В этот раз мне больше всего все нравилось, был настрой, но к сожалению так вышло», — выступил перед зрителями Алексей Олейник.
Ну, а главным боем вечера стал поединок между омичом Александром Шлеменко и американским спортсменом Кертисом Миллендером. Александр вышел в октагон под песню «Атас» в живом исполнению группы «Любэ».
Бой завершился в первом раунде техническим нокаутом.