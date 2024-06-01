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Posted Вчера, 19:31

Published Вчера, 19:31

Modified Вчера, 19:34

Updated Вчера, 19:34

Нокауты и «Атас» от Расторгуева: в Омске прошел турнир единоборств SFC-10

Нокауты и «Атас» от Расторгуева: в Омске прошел турнир единоборств SFC-10

1 июня 2024, 19:31
Фото: SFC
В главном поединке вечера встретились Александр Шлеменко и американец Кертис Миллендер.

Накануне, 1 июня, в G-Drive Арене прошел юбилейный турнир лиги Александра Шлеменко SFC-10. Посмотреть смешанные единоборства пришли около восьми тысяч омичей.

Вечер начался с боя между девушками. В октагон вышли спортсменка из Казахстана Айым Кулатаева и россиянка Анна Ермакова. Бой продолжался всего 40 секунд. Ермакова одержала победу техническим нокаутом.

Фото: SFC

Спортсмен школы «Шторм» Агасиф Алекберов одержал победу удушающим приемом над Николаем Бредихиным.

Фото: SFC

Александр Матросов вышел на бой против спортсмена из Казахстана Бексултана Турсынова. Поединок получился яркий. Россиянин проиграл в конце третьего раунда. Турсынов применил удушающий прием.

Вот, как спортсмены прокомментировали поединок:

«Первые два раунда я хотел поработать в стойке. Я проверил соперника, удары, дистанцию. Хотел треугольник сделать ногами, но через руку его поймал», — объяснил Бексултан Турсынов.
«Бой шел под мою диктовку. Просто малейшая ошибка. Я сначала не понял, как это произошло. Соперник взял меня на болевой прием, мне стало не чем дышать. Пришлось постучать. Очень обидно. Досадное поражение, потому, что чувствовал, что вел поединок», — рассказал Матросов.
Фото: SFC

Перед соглавными боями на сцену G-Drive Арены вышла группа «Любэ». Николай Расторгуев исполнил для зрителей «Там, за туманами», «Ты неси меня, река», «Комбат», «Солдат», «Позови меня тихо по имени» и другие песни.

Фото: SFC

В соглавном бою вечера омич Александр Осетров в первом раунде нокаутировал бразильца Фабрисио Соареса.

Фото: SFC

А вот поединок российского бойца Алексея Олейника против бразильца Винисиуса Морейры не состоялся. Олейник снялся с турнира за несколько часов до его начала.

«Лично хочу перед всеми извиниться. Чуть-чуть перестарался вчера. Была порвана связка на ноге. Обещаю вернуться к вам, если школа Александра Шлеменко пригласит, то с удовольствием приеду. Это мой третий приезд в Омск. В этот раз мне больше всего все нравилось, был настрой, но к сожалению так вышло», — выступил перед зрителями Алексей Олейник.

Ну, а главным боем вечера стал поединок между омичом Александром Шлеменко и американским спортсменом Кертисом Миллендером. Александр вышел в октагон под песню «Атас» в живом исполнению группы «Любэ».

Бой завершился в первом раунде техническим нокаутом.

Фото: SFC
Фото: SFC
На турнире Александра Шлеменко в Омске выступит группа Любэ
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#Евгений Игишев#Спорт#Омск#Александр Шлеменко#Солдат#Поражение#Бой#Николай Расторгуев#G-Drive Арена#Комбат#Единоборства#Рука#Алексей Олейник
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