«Самые тихие трибуны в сезоне»: Звягин высказался о крупном поражении «Авангарда»

Напомним, что победа в этом матче могла вывести «Авангард» в плей-офф, где команда не была уже долгое время. Сейчас «ястребы» занимают 10 место в Восточной конференции КХЛ, набрав 22 очка в 26 играх. Звягин рассказал, что команда на протяжении многих встреч не фокусировалась на таблице, но сейчас настало время для этого.