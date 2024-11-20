«Самые тихие трибуны в сезоне»: Звягин высказался о крупном поражении «Авангарда»

Posted 20 ноября, 10:43
Published 20 ноября, 10:43
Modified 20 ноября, 10:43
Updated 20 ноября, 10:43
Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал игру команды по ходу трех периодов и назвал основные причины поражения. Напомним, что вчера «ястребы» на домашнем льду проиграли минскому «Динамо» со счетом 2:5. Несмотря на то, что первую шайбу забросили омичи, догнать соперников по ходу встречи им не удалось.
«В актив, наверное, можем себе только первые 10 минут занести: неплохо начали, забили гол, но потом соперник превзошёл нас в ходе остатка матча. В других играх мы выглядели хорошо по физике, сегодня будем разбираться в причинах. Действительно проиграли в катании, в скорости и в борьбе. Это немного удивляет, потому что у нас был дополнительный день на подготовку», — сказал Звягин.
Главный тренер омичей также ответил на вопрос о поддержке болельщиков. Он уверен, что сегодня трибуны G-Drive Арены были самыми тихими в сезоне. Команда не реализовала множество голевых моментов, а соперник владел шайбой большую часть игры.
Напомним, что победа в этом матче могла вывести «Авангард» в плей-офф, где команда не была уже долгое время. Сейчас «ястребы» занимают 10 место в Восточной конференции КХЛ, набрав 22 очка в 26 играх. Звягин рассказал, что команда на протяжении многих встреч не фокусировалась на таблице, но сейчас настало время для этого.
«В прошлой игре против „Нефтехимика“ говорили о том, что это игра за четыре очка, что „Нефтехимик“ идет в восьмерке, что, выиграв матчи этой домашней серии, мы дадим себе шанс при удачном раскладе зайти в восьмерку и уже не смотреть назад. Также, естественно, и перед сегодняшней игрой об этом говорили. Это должно было быть огромной мотивацией для нас. Но не получилось», — добавил он.
Звягин высказался и о новых лицах в команде. В частности, о подписании канадского форварда, экс-игрока НХЛ Майкла Маклауда. Когда нападающий приедет в Омск пока неизвестно, еще не до конца решен вопрос с документами.
«Это игрок уровня НХЛ. На тот момент, когда он ушёл из лиги, он был лучшим по проценту вбрасываний. В НХЛ выполнял больше — не скажу, что оборонительного плана — но такой, двухсторонний нападающий: очень здорово играет на точках, хорош в защите, ну и особенно здесь, уже в КХЛ, показал, что там достаточно мастерства, чтобы быть фактором в нападении», — считает тренер.
Еще одна проблема, влияющая на результат, — постоянная ротация состава. Многих игроков не было на предсезонных сборах, кто-то присоединился к команде совсем недавно. Из-за этого нет необходимой сыгранности и понимания между хоккеистами в звеньях.
«Естественно, ты не можешь подготовить себя вне команды — это мы говорим и про предсезонные сборы, и особенно, когда уже идёт игровой цикл — естественно, какое-то время нужно на адаптацию. Даже если ребята, может быть, их хватает на первые пару игр, потом какая-то просадка есть. Поэтому никому сейчас нелегко, нам нужно выходить из этой ситуации, выигрывать игры», — заключил Сергей Звягин.