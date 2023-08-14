Первый проигрыш в сезоне. Омский ФК «Иртыш» провалил игру с командой из Уфы

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Вчера, 13 августа, у омского «Иртыша» состоялся матч в Уфе с одноименным клубом. Футболисты из Омской области потерпели первое поражение в новом сезоне. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу соперников.
До этого с весны «Иртыш» провел 15 беспроигрышных матчей. В новом сезоне омичи выступают в «Золотой группе» второй лиги ФНЛ. Футбольный клуб «Уфа» недавно играл в Премьер-лиге.
Хозяева газона забили два гола «Иртышу» в первые десять минут игры. Но это поражение не повлияло на позицию омичей в турнирной таблице. Омский ФК по-прежнему находится на первом месте.
В субботу, 19 августа, «речники» отправятся в Подмосковье на матч против команды «Велес».