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Posted Сегодня, 03:07

Published Сегодня, 03:07

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

иллюстрация

Первый проигрыш в сезоне. Омский ФК «Иртыш» провалил игру с командой из Уфы

14 августа 2023, 03:07
Фото: Город55
иллюстрация

Футболисты омского «Иртыша» с треском проиграли команде из Уфы

У спортсменов есть неделя, чтобы подготовиться к следующему матчу.

Вчера, 13 августа, у омского «Иртыша» состоялся матч в Уфе с одноименным клубом. Футболисты из Омской области потерпели первое поражение в новом сезоне. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу соперников.

До этого с весны «Иртыш» провел 15 беспроигрышных матчей. В новом сезоне омичи выступают в «Золотой группе» второй лиги ФНЛ. Футбольный клуб «Уфа» недавно играл в Премьер-лиге.

Хозяева газона забили два гола «Иртышу» в первые десять минут игры. Но это поражение не повлияло на позицию омичей в турнирной таблице. Омский ФК по-прежнему находится на первом месте.

В субботу, 19 августа, «речники» отправятся в Подмосковье на матч против команды «Велес».

Начальником омского ФК «Иртыш» стал легенда пермского футбола Валерий Волошин
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#Омск#Уфа#Новости#Спорт#Футбол#ФК "Иртыш"#Матч#Поражение#Турнир#Алина Ясинская
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