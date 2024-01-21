Реванш в чужую пользу. Омский «Авангард» потерпел поражение в Ярославле

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Первый период был очень напряженным — стороны обменивались атаками. Хозяева поля успели нанести 12 бросков в створ, «ястребы» смогли сделать 5. На протяжении периода омичей буквально преследовали опасные моменты, однако реализация подводила гостей. Первый период стороны завершили со счетом 0:0.
Во втором периоде моральную инициативу перехватил «Локомотив» — хозяева льда начали играть гораздо результативнее, а счет достиг 0:2 в пользу ярославцев. Ликвидировать разрыв «ястребам» так и не удалось.
Третий период начался с хороших вестей — гости смогли отыграть один гол — Рид Буше забросил шайбу в ворота соперников и сократил отставание. Но, к сожалению, это была первая и последня шайба омичей в матче: уже под конец периода «Локомотив» закрепил преимущество, увеличив счет до 1:3, а потом, забив шайбу в пустые ворота, достиг счета 1:4.
Победная серия из 7 матчей «Авангарда» прервана. Однако, омичи могут изменить ситуацию — следующий матч пройдет во вторник, 23 января, в 22:00. «Авангарду» предстоит столкнуться с «Северсталью».