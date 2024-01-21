Реванш в чужую пользу. Омский «Авангард» потерпел поражение в Ярославле

Третий период начался с хороших вестей — гости смогли отыграть один гол — Рид Буше забросил шайбу в ворота соперников и сократил отставание. Но, к сожалению, это была первая и последня шайба омичей в матче: уже под конец периода «Локомотив» закрепил преимущество, увеличив счет до 1:3, а потом, забив шайбу в пустые ворота, достиг счета 1:4.