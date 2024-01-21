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Омский «Авангард» прервал победную серию в Ярославле

Реванш в чужую пользу. Омский «Авангард» потерпел поражение в Ярославле

21 января 2024, 16:22
Фото: ХК «Авангард»

Омский «Авангард» прервал победную серию в Ярославле

Удача отвернулась от омичей — «Локомотив» нанес «Авангарду» сокрушительное поражение со счетом 1:4.

Первый период был очень напряженным — стороны обменивались атаками. Хозяева поля успели нанести 12 бросков в створ, «ястребы» смогли сделать 5. На протяжении периода омичей буквально преследовали опасные моменты, однако реализация подводила гостей. Первый период стороны завершили со счетом 0:0.

Во втором периоде моральную инициативу перехватил «Локомотив» — хозяева льда начали играть гораздо результативнее, а счет достиг 0:2 в пользу ярославцев. Ликвидировать разрыв «ястребам» так и не удалось.

Третий период начался с хороших вестей — гости смогли отыграть один гол — Рид Буше забросил шайбу в ворота соперников и сократил отставание. Но, к сожалению, это была первая и последня шайба омичей в матче: уже под конец периода «Локомотив» закрепил преимущество, увеличив счет до 1:3, а потом, забив шайбу в пустые ворота, достиг счета 1:4.

Победная серия из 7 матчей «Авангарда» прервана. Однако, омичи могут изменить ситуацию — следующий матч пройдет во вторник, 23 января, в 22:00. «Авангарду» предстоит столкнуться с «Северсталью».

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#Авангард#Омск#Новости#Рид Буше#Поражение#Омский авангард#Северсталь#Ярославль#Локомотив#Илья Скобин#Счет 1:4
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