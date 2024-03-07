Меньше бросков и владения шайбой: тренер «Авангарда» — о причинах поражения «Ладе»

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец на послематчевой пресс-конференции объяснил причины поражения в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. «Ястребы» уступили «Ладе» на выезде со счетом 1:4.
«Хорошо начали игру. Было несколько моментов. Надо эти моменты использовать, тогда игра будет складываться по другому. Потом небольшие ошибки. Конечно, слишком много неоправданных удалений. От этого мы устаем. На выезде одну игру взяли. Надо не расстраиваться, исходить из позитива и готовиться к следующей игре», — рассказал Кравец.
Тренер также отметил, что у команды ухудшились статистические показатели по сравнению с предыдущими играми.
«Бросков гораздо меньше сделали. Владения шайбой было меньше. Сегодня нужно было добавить желания, тогда голы бы пришли. Где-то усталость, где-то сопернику больше везло», — сообщил наставник.
Счет в серии стал 3:1 в пользу «ястребов». Следующий матч «Авангард» и «Лада» проведут 9 марта на льду G-Drive Арены. Начало встречи в 16:30 по омскому времени.