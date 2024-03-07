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Posted Сегодня, 18:25

Published Сегодня, 18:25

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

Тренер «Авангарда» после поражения от «Лады» рассказал об ухудшении статистики

Меньше бросков и владения шайбой: тренер «Авангарда» — о причинах поражения «Ладе»

7 марта 2024, 18:25
Фото: ХК Авангард

Тренер «Авангарда» после поражения от «Лады» рассказал об ухудшении статистики

«Ястребы» уступили тольяттинцам 1:4. Омская команда лидирует в серии плей-офф со счетом 3:1.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец на послематчевой пресс-конференции объяснил причины поражения в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. «Ястребы» уступили «Ладе» на выезде со счетом 1:4.

«Хорошо начали игру. Было несколько моментов. Надо эти моменты использовать, тогда игра будет складываться по другому. Потом небольшие ошибки. Конечно, слишком много неоправданных удалений. От этого мы устаем. На выезде одну игру взяли. Надо не расстраиваться, исходить из позитива и готовиться к следующей игре», — рассказал Кравец.

Тренер также отметил, что у команды ухудшились статистические показатели по сравнению с предыдущими играми.

«Бросков гораздо меньше сделали. Владения шайбой было меньше. Сегодня нужно было добавить желания, тогда голы бы пришли. Где-то усталость, где-то сопернику больше везло», — сообщил наставник.

Счет в серии стал 3:1 в пользу «ястребов». Следующий матч «Авангард» и «Лада» проведут 9 марта на льду G-Drive Арены. Начало встречи в 16:30 по омскому времени.

Серия возвращается в Омск. «Авангард» уступил «Ладе» в четвертом матче плей-офф
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#Спорт#Авангард#Омск#Матч#Поражение#Михаил Кравец#G-Drive Арена#Пресс-конференция#Евгений Игишев#Кубок Гагарина#Лада#Голы
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