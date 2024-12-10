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Питание школьников

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2024
Сегодня в Омске: повышение цен, аномальные морозы и нарушения в питании школьников
10 декабря, 14:49
Недовес и гнилые овощи: прокуратура нашла сотни нарушений в питании омских школьников
10 декабря, 13:42
Первый снег, смертельный пожар и компот с червяком. Омск сегодня
25 сентября, 14:25
Роспотребнадзор начал проверку в омской школе, где ребенку подали компот с червяком
25 сентября, 13:43
Омская администрация проверила школу, в которой ученики жаловались на питание
11 апреля, 09:09
Йогурт с плесенью. Омичи пожаловались на школу, в которой детей кормят просрочкой
10 апреля, 13:34
Мясо с антибиотиками, столовая без стульев и наказание за взятку. Омск сегодня
1 марта, 14:14
«В столовой не хватает стульев». В одной из омских школ ученики вынуждены есть стоя
1 марта, 12:01
Суп с личинками, бедственное строительство и экстренная посадка. Омск сегодня
29 января, 14:39
Суп с личинками и каша со стеклом. Чем кормят учеников в одной из омских школ
29 января, 09:47
Проблем нет. Департамент образования Омска отреагировал на жалобы по питанию в школах
15 января, 07:32
Водяной суп, исчезновение дорожной полосы и победа «Авангарда». Омск сегодня
13 января, 14:01
«А-ля суп». Ученики одной из омских школ пожаловались на еду в столовой
13 января, 07:28
Сменился поставщик. Омские школьники остались без обедов после новогодних каникул
10 января, 04:17
2023
Замороженные яблоки, культ трезвости и глобальное потепление. Омск сегодня
19 декабря 2023, 14:58
Мягкие и мороженые. Омичи пожаловались на качество яблок в школьной столовой
19 декабря 2023, 02:47
Вопрос конкуренции. В Омске пожаловались в УФАС на организацию школьного питания
Антимонопольщики отклонили жалобу из-за необоснованности доводов компании.
14 декабря 2023, 11:00
Проверки прокуратуры. В Омске нашли множество нарушений при проверке питания в школах
Проверки в столовых общеобразовательных организаций будут продолжены.
1 декабря 2023, 13:45
«Зашли тихо и без конкурса». Омских школьников переводят на питание по «карточкам»
29 ноября 2023, 06:55
Экологические проблемы, тараканы в столовой и авиарейсы в Тару. Омск сегодня
16 ноября 2023, 14:23

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