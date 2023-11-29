Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Иллюстрация

«Зашли тихо и без конкурса». Омских школьников переводят на питание по «карточкам»

29 ноября 2023, 06:55
Фото: 1MI
Иллюстрация

Школьников Омска заставляют переходить на карты нового банка для оплаты питания

С 2019 года в омских школах поэтапно начали вводить безналичный расчет за питание в столовой. Партнером «Карты школьника» стал малоизвестный в Омске банк, у которого уже есть опыт реализации подобного проекта в других городах.

В Омске еще не утих скандал со скудными школьными обедами и последовавшими за этим проверками со стороны минобразования, прокуратуры и Народного фронта, как учебные заведения столкнулись с новой проблемой.

С 2019 года в школах города стали поэтапно вводить систему безналичной оплаты питания. Проект получил название «Карта школьника», а его партнерами стали компания «Аксиома» и Уральский банк реконструкции и развития (далее — УБРиР), у которого в Омске есть только один филиал. Приживается питание «по карточкам» в школах тяжело. В материале Города55 — разбираемся, что представляет собой «Карта школьника» и почему омичи встретили нововведение не слишком дружелюбно.

Что представляет собой «Карта школьника»

Первым регионом, где массово начали применять карты для школьников от УБРиР стала, кто бы мог подумать, Свердловская область. Весной 2019 года в школах ввели электронный учет питания учеников. С помощью карт дети получили возможность оплачивать обеды, использовать их как пропуск в школу или читательский билет в библиотеку.

В Омске тоже есть школы, которые в 2019 году присоединились к оплате питания в столовой по безналичной форме. С октября 2019-го подобный формат реализуется в школе №53 на Мельничной. И банком-партнером там тоже стал УБРиР. Но о массовости в омских школах речи пока не идет, учебные заведения присоединяются к проекту поэтапно.

Информация об участии в проектеИнформация об участии в проекте
Информация об участии в проекте
Фото: Скриншот официального сайта школы №53

«Карта школьника» позволяет оплачивать питание онлайн прямо с телефона. Карта, которую выдают ребенку, небанковская, поэтому не получится использовать ее в магазинах или кафе. Она предназначена только для оплаты в буфете или для входа, если в школе действует пропускная система. Если забыл карту дома — не то что без обеда останешься, но и в школу не запустят.

С помощью банковского приложения родители могут отслеживать баланс карты школьника, историю трат в столовой и время прохода через турникет. Для детей карты, кстати, централизованно должно заказывать учебное заведение. Если у родителя уже есть оформленная карта Уральского банка реконструкции и развития, то для ребенка карточка будет бесплатной. В ином случае нужно быть готовым заплатить 150 рублей.

Родителям для оформления достаточно оставить заявку на оформление бесплатной дебетовой карты и затем получить ее в банке или у курьера. Карта ребенка будет привязана к родительскому счету, таким образом, взрослые смогут переводить деньги на питание без комиссии.

Подводные камни проекта

Город55 подробно изучил опыт использования карт и всей системы «Аксиома» в целом и пришел к неутешительным выводам: неудобно. Понятно, что не каждый человек захочет оформлять карту банка, которая нужна ему только для перевода без комиссии денег на оплату питания ребенка в школе. А значит остается пополнять карту ребенка с привычной карты, но отдавать за это небольшую комиссию.

Родителям также нужно быть готовым к платному перевыпуску карточки школьника. Восстановление потерянной карты оценили в 150 рублей. И если взрослые теряют карточки на улицах, магазинах или в общественном транспорте, то и кто-нибудь из школьников, вероятно, тоже не избежит подобных ситуаций.

Условия оформления карт для родителя и школьникаУсловия оформления карт для родителя и школьника
Условия оформления карт для родителя и школьника
Фото: Скриншот Проекта школьника с сайта школы №7

Во времена повсеместного телефонного мошенничества у родителей школьников появился очередной повод беспокойства — звонки с незнакомых номеров, обращения по имени-отчеству и предложения кредитоваться в УБРиР.

Еще один неудобный момент: омичам необходимо установить на свой телефон сразу два приложения — банка (для оплаты питания онлайн с телефона, пополнения карты ребенка и просмотра суммы кешбэка в случае совершения покупок) и Аксиомы (для проверки баланса карты ребенка и истории трат в буфете). За балансом родителям стоит следить особенно внимательно, так как при нулевом балансе питаться в столовой в долг ребенок не сможет.

Да и в целом схема «движения» денежных средств от родителя до школьной столовой выглядит сложно:

Схема, как работает проект с УБРиРСхема, как работает проект с УБРиР
Схема, как работает проект с УБРиР
Фото: Скриншот Проекта школьника с сайта школы №7

Мы внедрили — вы платите

Недавно к проекту «Карта школьника» присоединилась еще одно омское учебное заведение — школа №7 на бульваре Архитекторов. Родителей, как рассказал Городу55 омич, поставили перед фактом: систему внедрили, вы или платили комиссию за пополнение счета, или идите в банк за дебетовой картой, или ваш ребенок будет голодать.

«Система контроля доступа не организована — так что это не довод, система безналичной оплаты может быть решена через установку банковского терминала. У ребенка в итоге с собой две карты — аксиома и платежная, наличные — никакого упрощения», — сообщил мужчина.

Омич заявил, что не хочет связываться с мелким коммерческим банком. Не устраивает его и вариант с оплатой школьного питания с комиссией.

«Почему школа за руку тянет родителей под какой-то мелкий коммерческий банк, с которого потом звонят менеджеры и, называя по имени-отчеству, начинают рассказывать о своих предложениях? Вопросов больше, чем ответов», — добавил мужчина.

То что проект с трудом «приживается» в школах, подтверждает и омский департамент образования.

«Со стороны родителей (законных представителей) поступали обращения с вопросами о правомерности введения проекта, жалоб на условия использования не поступало», — рассказали Городу55 в депобре.

Официальная позиция

Точное количество школ, охваченных в настоящий момент проектом «Карта школьника», узнать не удалось. В департаменте образования этот вопрос просто проигнорировали. Зато про цели и задачи руководитель ведомства Ильдар Бикмаев рассказал максимально подробно.

По его словам, проект призван автоматизировать и улучшить качества основных и вспомогательных процессов, исключить оборот наличных денег, улучшить здоровье обучающихся путем контроля за рационом и расходованием денежных средств, учитывать и контролировать льготное питание, целевое расходование родительских денег, предназначенных для питания, усовершенствовать организацию учета и своевременности расчетов за оказанные услуги по школьному питанию.

Внедрять безналичную оплату питания от УБРиР, как мы уже уточняли выше, в омских школах планируют поэтапно. В каких еще учебных заведениях это произойдет до конца 2023-го и в 2024 году — неизвестно. Но, судя по ответу депобра Городу55, этот процесс не происходит «сверху»: в принятии решении участвуют все присутствующие на общешкольном родительском собрании.

«Решение о переходе на систему безналичной оплаты принимается на общешкольном родительском собрании. Администрацией БОУ г. Омска при участии родительского комитета определяется порядок представления информации (оферты) о преимуществах использования платежной системы», — сообщили Городу55 в депобразования.

Отметим, что Уральский банк реконструкции и развития оказался единственным банком, который смог выполнить все условия департамент образования. Об этом городская администрация заявляла в феврале этого года. В депобре, правда, о том, что же это за условия такие, предпочли умолчать. Но в то время Омской областью еще руководил Александр Бурков, который как раз родом из Свердловской области. Возможно, имеющийся у УБРиР опыт реализации программы в его родном регионе тоже сыграл свою роль.

Хорошая новость для родителей омских школьников, правда, все-таки есть. Те, кто не согласен пользоваться услугами безналичной оплаты, могут продолжить питаться за наличные. Вот только в школе №7, в которой обучается ребенок обратившегося к нам омича, о такой возможности умолчали. В итоге родителям осталось либо оформлять ненужную для себя карту, либо мириться с существующей за переводы комиссией, что несколько контрастирует с аргументом депобра о «целевом расходовании родительских денег».

Без личных границ. Ученики омской школы пожаловались на видеонаблюдение в туалете
Узнать подробнее
#Эксклюзивы#Образование#Омск#Омская область#Школа#Жалобы#Школьники#Родители#Департамент образования#Питание школьников#Банк#Новости#Питание#Банковская карта#Юлия Истомина
Подпишитесь
Теперь без министров: сформирован новый состав правительства Омской области
Вчера, 07:06
Продукты дорожают. В Омской области за неделю сильно подскочили цены на яйца и творог
Сегодня, 03:40
Срочно. Не поехали на СВО. Пять мобилизованных омичей сбежали из воинской части
Вчера, 08:14
Регоператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет брать с омичей плату за вывоз ТКО
Вчера, 06:16
Разрабатывал интерьеры метро и ТЦ. На 72 году скончался омский архитектор Паровышник
Сегодня, 02:24
Шок. Труп ищут три дня. В центре Омска молодой человек прыгнул в реку и утонул
Вчера, 10:32