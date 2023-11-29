«Зашли тихо и без конкурса». Омских школьников переводят на питание по «карточкам»

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
В Омске еще не утих скандал со скудными школьными обедами и последовавшими за этим проверками со стороны минобразования, прокуратуры и Народного фронта, как учебные заведения столкнулись с новой проблемой.
С 2019 года в школах города стали поэтапно вводить систему безналичной оплаты питания. Проект получил название «Карта школьника», а его партнерами стали компания «Аксиома» и Уральский банк реконструкции и развития (далее — УБРиР), у которого в Омске есть только один филиал. Приживается питание «по карточкам» в школах тяжело. В материале Города55 — разбираемся, что представляет собой «Карта школьника» и почему омичи встретили нововведение не слишком дружелюбно.
Первым регионом, где массово начали применять карты для школьников от УБРиР стала, кто бы мог подумать, Свердловская область. Весной 2019 года в школах ввели электронный учет питания учеников. С помощью карт дети получили возможность оплачивать обеды, использовать их как пропуск в школу или читательский билет в библиотеку.
В Омске тоже есть школы, которые в 2019 году присоединились к оплате питания в столовой по безналичной форме. С октября 2019-го подобный формат реализуется в школе №53 на Мельничной. И банком-партнером там тоже стал УБРиР. Но о массовости в омских школах речи пока не идет, учебные заведения присоединяются к проекту поэтапно.
«Карта школьника» позволяет оплачивать питание онлайн прямо с телефона. Карта, которую выдают ребенку, небанковская, поэтому не получится использовать ее в магазинах или кафе. Она предназначена только для оплаты в буфете или для входа, если в школе действует пропускная система. Если забыл карту дома — не то что без обеда останешься, но и в школу не запустят.
С помощью банковского приложения родители могут отслеживать баланс карты школьника, историю трат в столовой и время прохода через турникет. Для детей карты, кстати, централизованно должно заказывать учебное заведение. Если у родителя уже есть оформленная карта Уральского банка реконструкции и развития, то для ребенка карточка будет бесплатной. В ином случае нужно быть готовым заплатить 150 рублей.
Родителям для оформления достаточно оставить заявку на оформление бесплатной дебетовой карты и затем получить ее в банке или у курьера. Карта ребенка будет привязана к родительскому счету, таким образом, взрослые смогут переводить деньги на питание без комиссии.
Город55 подробно изучил опыт использования карт и всей системы «Аксиома» в целом и пришел к неутешительным выводам: неудобно. Понятно, что не каждый человек захочет оформлять карту банка, которая нужна ему только для перевода без комиссии денег на оплату питания ребенка в школе. А значит остается пополнять карту ребенка с привычной карты, но отдавать за это небольшую комиссию.
Родителям также нужно быть готовым к платному перевыпуску карточки школьника. Восстановление потерянной карты оценили в 150 рублей. И если взрослые теряют карточки на улицах, магазинах или в общественном транспорте, то и кто-нибудь из школьников, вероятно, тоже не избежит подобных ситуаций.
Во времена повсеместного телефонного мошенничества у родителей школьников появился очередной повод беспокойства — звонки с незнакомых номеров, обращения по имени-отчеству и предложения кредитоваться в УБРиР.
Еще один неудобный момент: омичам необходимо установить на свой телефон сразу два приложения — банка (для оплаты питания онлайн с телефона, пополнения карты ребенка и просмотра суммы кешбэка в случае совершения покупок) и Аксиомы (для проверки баланса карты ребенка и истории трат в буфете). За балансом родителям стоит следить особенно внимательно, так как при нулевом балансе питаться в столовой в долг ребенок не сможет.
Да и в целом схема «движения» денежных средств от родителя до школьной столовой выглядит сложно:
Недавно к проекту «Карта школьника» присоединилась еще одно омское учебное заведение — школа №7 на бульваре Архитекторов. Родителей, как рассказал Городу55 омич, поставили перед фактом: систему внедрили, вы или платили комиссию за пополнение счета, или идите в банк за дебетовой картой, или ваш ребенок будет голодать.
«Система контроля доступа не организована — так что это не довод, система безналичной оплаты может быть решена через установку банковского терминала. У ребенка в итоге с собой две карты — аксиома и платежная, наличные — никакого упрощения», — сообщил мужчина.
Омич заявил, что не хочет связываться с мелким коммерческим банком. Не устраивает его и вариант с оплатой школьного питания с комиссией.
«Почему школа за руку тянет родителей под какой-то мелкий коммерческий банк, с которого потом звонят менеджеры и, называя по имени-отчеству, начинают рассказывать о своих предложениях? Вопросов больше, чем ответов», — добавил мужчина.
То что проект с трудом «приживается» в школах, подтверждает и омский департамент образования.
«Со стороны родителей (законных представителей) поступали обращения с вопросами о правомерности введения проекта, жалоб на условия использования не поступало», — рассказали Городу55 в депобре.
Точное количество школ, охваченных в настоящий момент проектом «Карта школьника», узнать не удалось. В департаменте образования этот вопрос просто проигнорировали. Зато про цели и задачи руководитель ведомства Ильдар Бикмаев рассказал максимально подробно.
По его словам, проект призван автоматизировать и улучшить качества основных и вспомогательных процессов, исключить оборот наличных денег, улучшить здоровье обучающихся путем контроля за рационом и расходованием денежных средств, учитывать и контролировать льготное питание, целевое расходование родительских денег, предназначенных для питания, усовершенствовать организацию учета и своевременности расчетов за оказанные услуги по школьному питанию.
Внедрять безналичную оплату питания от УБРиР, как мы уже уточняли выше, в омских школах планируют поэтапно. В каких еще учебных заведениях это произойдет до конца 2023-го и в 2024 году — неизвестно. Но, судя по ответу депобра Городу55, этот процесс не происходит «сверху»: в принятии решении участвуют все присутствующие на общешкольном родительском собрании.
«Решение о переходе на систему безналичной оплаты принимается на общешкольном родительском собрании. Администрацией БОУ г. Омска при участии родительского комитета определяется порядок представления информации (оферты) о преимуществах использования платежной системы», — сообщили Городу55 в депобразования.
Отметим, что Уральский банк реконструкции и развития оказался единственным банком, который смог выполнить все условия департамент образования. Об этом городская администрация заявляла в феврале этого года. В депобре, правда, о том, что же это за условия такие, предпочли умолчать. Но в то время Омской областью еще руководил Александр Бурков, который как раз родом из Свердловской области. Возможно, имеющийся у УБРиР опыт реализации программы в его родном регионе тоже сыграл свою роль.
Хорошая новость для родителей омских школьников, правда, все-таки есть. Те, кто не согласен пользоваться услугами безналичной оплаты, могут продолжить питаться за наличные. Вот только в школе №7, в которой обучается ребенок обратившегося к нам омича, о такой возможности умолчали. В итоге родителям осталось либо оформлять ненужную для себя карту, либо мириться с существующей за переводы комиссией, что несколько контрастирует с аргументом депобра о «целевом расходовании родительских денег».