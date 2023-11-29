«Зашли тихо и без конкурса». Омских школьников переводят на питание по «карточкам»

Отметим, что Уральский банк реконструкции и развития оказался единственным банком, который смог выполнить все условия департамент образования. Об этом городская администрация заявляла в феврале этого года. В депобре, правда, о том, что же это за условия такие, предпочли умолчать. Но в то время Омской областью еще руководил Александр Бурков, который как раз родом из Свердловской области. Возможно, имеющийся у УБРиР опыт реализации программы в его родном регионе тоже сыграл свою роль.