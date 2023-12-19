Мягкие и мороженые. Омичи пожаловались на качество яблок в школьной столовой

Posted Сегодня, 02:47
Published Сегодня, 02:47
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Омичи в социальных сетях рассказали о качестве бесплатного питания в школе № 16, которая находится в Амурском поселке. Пост с жалобой появился в паблике «Типичный Омск».
«Сегодня ребенок пришел со школы и принес такое яблоко. То, что дают по бесплатному питанию с 1 по 4 классы. Как такое яблоко можно давать детям? Оно мягкое, мороженое. Это бесплатное питание в нашей школе», — рассказал омич.
В комментариях жители города сообщили, что яблоки не первой свежести детям дают и в школе № 72. За разъяснением ситуации Город55 обратился в администрацию Омска.
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В мэрии проверили информацию.
«15 и 18 декабря 2023 года в школе № 16 давали яблоки. При приемке все яблоки прошли отбор и внешне выглядели хорошо. Заведующему производством рекомендовано усилить контроль за надлежащим качеством фруктов. При обнаружении каких-то дефектов, ученик может подойти, и на пищеблоке заменят этот фрукт», — рассказали в администрации.
Ранее в Омской области дети отравились после обеда на базе отдыха «Сказка».