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Published Сегодня, 02:47

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Мягкие и мороженые. Омичи пожаловались на качество яблок в школьной столовой

19 декабря 2023, 02:47
Фото: 1MI
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Омичи рассказали, что детям в омских школах дают мороженые яблоки

Подпорченную продукцию обнаружили в школах № 16 и № 72.

Омичи в социальных сетях рассказали о качестве бесплатного питания в школе № 16, которая находится в Амурском поселке. Пост с жалобой появился в паблике «Типичный Омск».

«Сегодня ребенок пришел со школы и принес такое яблоко. То, что дают по бесплатному питанию с 1 по 4 классы. Как такое яблоко можно давать детям? Оно мягкое, мороженое. Это бесплатное питание в нашей школе», — рассказал омич.
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Фото: Типичный Омск

В комментариях жители города сообщили, что яблоки не первой свежести детям дают и в школе № 72. За разъяснением ситуации Город55 обратился в администрацию Омска.

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В мэрии проверили информацию.

«15 и 18 декабря 2023 года в школе № 16 давали яблоки. При приемке все яблоки прошли отбор и внешне выглядели хорошо. Заведующему производством рекомендовано усилить контроль за надлежащим качеством фруктов. При обнаружении каких-то дефектов, ученик может подойти, и на пищеблоке заменят этот фрукт», — рассказали в администрации.

Ранее в Омской области дети отравились после обеда на базе отдыха «Сказка».

С несчастливым концом. Дети отравились после обеда на омской базе отдыха «Сказка»
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#Образование#Омск#Омская область#Школа#Питание школьников#Школьное питание#Омская школа#Питание#Евгений Игишев#Яблоки
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