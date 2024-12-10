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Posted 10 декабря, 13:42

Published 10 декабря, 13:42

Modified 10 декабря, 13:45

Updated 10 декабря, 13:45

Недовес и гнилые овощи: прокуратура нашла сотни нарушений в питании омских школьников

Недовес и гнилые овощи: прокуратура нашла сотни нарушений в питании омских школьников

10 декабря 2024, 13:42
Фото: 1MI.
Правоохранители провели проверку в школах и детских садах Кормиловского, Колосовского, Нижнеомского, Таврического районов и Центрального округа Омска.

Региональная прокуратура провела проверку питания в школах и детских садах Кормиловского, Колосовского, Нижнеомского, Таврического районов и Центрального округа Омска. Правоохранители обнаружили более 700 нарушений, среди них недовес порций и разработка цикличного меню без учета возрастных групп.

Во всех районах сотрудники прокуратуры не нашли маркировок на продуктах, где-то нарушались условия хранения, не проводился контроль за температурой и влажностью в помещениях, а в омской школе №23 нашли гнилую картошку.

«В Любинском и Черлакском районах, Центральном округе Омска при питании школьников использовались запрещенные для этого продукты (мясо птицы механической обвалки, продукты с заменителем молочного жира, в состав которых входят растительные масла и пальмовое масло и пр.)», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

После проверки правоохранители оформили более 350 актов и внесли представление в региональное министерство образования.

Ранее омичка пожаловалась на скудное питание в детских садах. По мнению женщины, блюда в школьных столовых отличаются большим разнообразием, при том за меньшую стоимость.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Дети#Продукты питания#Питание школьников#Новости#Школьное питание#Проверка прокуратуры#Проверки#Поставщик питания#Горячее питание
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