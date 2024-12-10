Недовес и гнилые овощи: прокуратура нашла сотни нарушений в питании омских школьников

Posted 10 декабря, 13:42
Published 10 декабря, 13:42
Modified 10 декабря, 13:45
Updated 10 декабря, 13:45
Региональная прокуратура провела проверку питания в школах и детских садах Кормиловского, Колосовского, Нижнеомского, Таврического районов и Центрального округа Омска. Правоохранители обнаружили более 700 нарушений, среди них недовес порций и разработка цикличного меню без учета возрастных групп.
Во всех районах сотрудники прокуратуры не нашли маркировок на продуктах, где-то нарушались условия хранения, не проводился контроль за температурой и влажностью в помещениях, а в омской школе №23 нашли гнилую картошку.
«В Любинском и Черлакском районах, Центральном округе Омска при питании школьников использовались запрещенные для этого продукты (мясо птицы механической обвалки, продукты с заменителем молочного жира, в состав которых входят растительные масла и пальмовое масло и пр.)», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
После проверки правоохранители оформили более 350 актов и внесли представление в региональное министерство образования.
Ранее омичка пожаловалась на скудное питание в детских садах. По мнению женщины, блюда в школьных столовых отличаются большим разнообразием, при том за меньшую стоимость.