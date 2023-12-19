Замороженные яблоки, культ трезвости и глобальное потепление. Омск сегодня

О качестве бесплатной еды в школе №16, которая находится в Амурском поселке, омичи рассказали в соцсетях. Мама одного из учеников засняла на видео, какие фрукты дают детям в школе. По записи видно, что они мягкие и мороженные. В комментариях жители города сообщили, что яблоки не первой свежести детям дают и в школе № 72. За разъяснением ситуации Город55 обратился в администрацию Омска, где рассказали, что при приемке все яблоки прошли отбор и внешне выглядели хорошо.