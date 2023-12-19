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Published Сегодня, 14:58

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Замороженные яблоки, культ трезвости и глобальное потепление. Омск сегодня

19 декабря 2023, 14:58
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи рассказали, что детям в омских школах дают мороженые яблоки

О качестве бесплатной еды в школе №16, которая находится в Амурском поселке, омичи рассказали в соцсетях. Мама одного из учеников засняла на видео, какие фрукты дают детям в школе. По записи видно, что они мягкие и мороженные. В комментариях жители города сообщили, что яблоки не первой свежести детям дают и в школе № 72. За разъяснением ситуации Город55 обратился в администрацию Омска, где рассказали, что при приемке все яблоки прошли отбор и внешне выглядели хорошо.

Мягкие и мороженые. Омичи пожаловались на качество яблок в школьной столовой
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Новость №2. Омская область заняла 26-е место в рейтинге трезвости по итогам года

Омская область попала на 26-ю строчку рейтинга трезвости и была отнесена к категории наименее пьющие. Список составил проект «Трезвая Россия», в рейтинг по этому показателю вошло 85 регионов. В пятерку наименее пьющих попали Чечня, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария. Замыкают список республика Алтай, Сахалинская и Курганская области, Чукотка и Бурятия.

Омск (не)пьющий. Регион попал на 26-ю строчку рейтинга трезвости в 2023 году
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Новость №3. Омичам пообещали плюсовую температуру перед Новым годом

Стало известно, что до конца декабря в Омской области ожидаются плюсовые или незначительно минусовые температуры. Ощутимо теплее станет в регионе уже завтра: температура воздух днем составит -7 градусов, а ночью опустится до -12. В северных районах температура может опуститься до -17. Осадки ожидаются по югу региона, а в северных районах днем ожидается небольшой туман. Полный прогноз погоды на ближайшие дни читайте в материале.

Весна в декабре. Мощное потепление не уйдет из Омской области вплоть до Нового года
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