Замороженные яблоки, культ трезвости и глобальное потепление. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Новость №1. Омичи рассказали, что детям в омских школах дают мороженые яблоки
О качестве бесплатной еды в школе №16, которая находится в Амурском поселке, омичи рассказали в соцсетях. Мама одного из учеников засняла на видео, какие фрукты дают детям в школе. По записи видно, что они мягкие и мороженные. В комментариях жители города сообщили, что яблоки не первой свежести детям дают и в школе № 72. За разъяснением ситуации Город55 обратился в администрацию Омска, где рассказали, что при приемке все яблоки прошли отбор и внешне выглядели хорошо.
Новость №2. Омская область заняла 26-е место в рейтинге трезвости по итогам года
Омская область попала на 26-ю строчку рейтинга трезвости и была отнесена к категории наименее пьющие. Список составил проект «Трезвая Россия», в рейтинг по этому показателю вошло 85 регионов. В пятерку наименее пьющих попали Чечня, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария. Замыкают список республика Алтай, Сахалинская и Курганская области, Чукотка и Бурятия.
Новость №3. Омичам пообещали плюсовую температуру перед Новым годом
Стало известно, что до конца декабря в Омской области ожидаются плюсовые или незначительно минусовые температуры. Ощутимо теплее станет в регионе уже завтра: температура воздух днем составит -7 градусов, а ночью опустится до -12. В северных районах температура может опуститься до -17. Осадки ожидаются по югу региона, а в северных районах днем ожидается небольшой туман. Полный прогноз погоды на ближайшие дни читайте в материале.