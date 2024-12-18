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Posted 18 декабря, 13:46

Published 18 декабря, 13:46

Modified 18 декабря, 13:49

Updated 18 декабря, 13:49

Иллюстрация

Сегодня в Омске: булки с мышиными экскрементами, потоп в «Старгороде» и жуткое ДТП

18 декабря 2024, 13:46
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичка обнаружила мышиные экскременты в булочках школьной столовой

Омичка пожаловалась, что в школьной столовой, куда ходит ее дочь, грубо нарушают санитарные нормы. По словам женщины, в булочках, которые продают детям, обнаружены следы мышиных экскрементов. В ответ на публикацию мэрия Омска пообещала провести проверку в образовательном учреждении.

Будет проверка. Омичи пожаловались на школьные булочки с мышиными экскрементами
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Новость №2. В Омске затопило дворы элитного микрорайона «Старгород»

Жители микрорайона «Старгород» рассказали в соцсетях о крупной коммунальной аварии: из-за порыва на теплотрассе дворы заливает кипятком, уже несколько дней от теплоснабжения отключены 14 жилых домов, садик и школа. После многочисленных жалоб омичей прокуратура Центрального округа начала проверку.

Прокуратура начала проверку после масштабного отключения отопления в «Старгороде»
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Новость №3. Омский следком возбудил дело после смертельного ДТП с пьяным водителем

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя, который устроил пьяное ДТП с погибшим. Известно, что омич на скорости около 102 км/ч ехал по улице Орджоникидзе и влетел в металлическое ограждение. В результате аварии 26-летняя девушка, сидевшая на пассажирском сидении, погибла на месте. Мужчину же заключили под стражу.

Ехал более 100 км/ч: в Омске задержали пьяного водителя, виновного в смертельном ДТП
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