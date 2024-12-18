Сегодня в Омске: булки с мышиными экскрементами, потоп в «Старгороде» и жуткое ДТП

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя, который устроил пьяное ДТП с погибшим. Известно, что омич на скорости около 102 км/ч ехал по улице Орджоникидзе и влетел в металлическое ограждение. В результате аварии 26-летняя девушка, сидевшая на пассажирском сидении, погибла на месте. Мужчину же заключили под стражу.