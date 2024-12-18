Сегодня в Омске: булки с мышиными экскрементами, потоп в «Старгороде» и жуткое ДТП

Posted 18 декабря, 13:46
Published 18 декабря, 13:46
Modified 18 декабря, 13:49
Updated 18 декабря, 13:49
Новость №1. Омичка обнаружила мышиные экскременты в булочках школьной столовой
Омичка пожаловалась, что в школьной столовой, куда ходит ее дочь, грубо нарушают санитарные нормы. По словам женщины, в булочках, которые продают детям, обнаружены следы мышиных экскрементов. В ответ на публикацию мэрия Омска пообещала провести проверку в образовательном учреждении.
Новость №2. В Омске затопило дворы элитного микрорайона «Старгород»
Жители микрорайона «Старгород» рассказали в соцсетях о крупной коммунальной аварии: из-за порыва на теплотрассе дворы заливает кипятком, уже несколько дней от теплоснабжения отключены 14 жилых домов, садик и школа. После многочисленных жалоб омичей прокуратура Центрального округа начала проверку.
Новость №3. Омский следком возбудил дело после смертельного ДТП с пьяным водителем
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя, который устроил пьяное ДТП с погибшим. Известно, что омич на скорости около 102 км/ч ехал по улице Орджоникидзе и влетел в металлическое ограждение. В результате аварии 26-летняя девушка, сидевшая на пассажирском сидении, погибла на месте. Мужчину же заключили под стражу.